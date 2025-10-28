Condenaron a un abusador de Rincón de los Sauces por manosear a su hija

La niña víctima prestó testimonio a través de Cámara Gesell y los jueces consideraron que el testimonio contra el abusador fue contundente.

Un abusador de Rincón de los Sauces fue condenado esta semana por haber manoseado en reiteradas oportunidades a su propia hija . Todo salió a la luz con la confesión de la víctima a una maestra .

El tribunal integrado por la jueza Carina Alvarez y los jueces Luciano Hermosilla y Cristian Piana declaró responsable a un hombre el delito de abuso sexual simple continuado agravado por el vínculo, por ser el encargado de la guarda, y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años. En esta línea emitieron su veredicto el día lunes de esta semana.

Según quedó probado en juicio, los hechos ocurrieron en Rincón de los Sauces entre los años 2020 y 2023 cuando la víctima (hija del imputado) tenía entre 7 y 9 años de edad. El develamiento ocurrió un día en que la niña pudo contar a su maestra lo que le ocurría cuando su madre se ausentaba del hogar.

juicio piana, hermosilla y alvarez

El tribunal, por unanimidad, consideró que el testimonio de la víctima en Cámara Gesell fue claro y el informe profesional de dicho testimonio detalla que el mismo no presenta rasgos de inducción ni la existencia de algún interés espúreo. Junto a la prueba complementaria, este permitió acreditar más allá de toda duda razonable la autoría de los abusos por parte del imputado.

Ahora, la Oficina Judicial deberá fijar la fecha para una nueva audiencia, en la que las partes debatirán la pena que le corresponde cumplir al abusador. La pena será de cumplimiento efectivo.

Piden dura pena de prisión para un abusador

Un hombre de Cutral Co podría ir 11 años a la cárcel por cometer abusos reiterados contra su hijastra. Así lo pidió la fiscalía en el juicio de cesura esta semana. Los hechos se desarrollaron por al menos un año.

El fiscal jefe Gastón Liotard hizo el pedido de pena en una audiencia realizada el viernes.

Según lo acreditado durante el juicio, los abusos ocurrieron entre julio de 2023 y julio de 2024, cuando la niña tenía entre 10 y 11 años de edad. En ese período convivía con su madre y el abusador, identificado como "M.A.I.", quien aprovechaba las ausencias laborales de la mujer para cometer los abusos de manera reiterada.

fiscal jefe liotard

El caso se conoció luego de que la niña, tras participar en una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su escuela, pudiera reconocer que era víctima de abuso y contárselo a su madre, quien realizó la denuncia.

Tras el juicio, el hombre fue declarado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y las circunstancias de su realización, agravado por ser la víctima una menor de 18 años y por haber mediado convivencia, todo ello de manera continuada, reiterada y en calidad de autor.