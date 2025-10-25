Piden dura pena de prisión para un abusador que se aprovechó de su hijastra

La víctima pudo revelar los abusos a los que era sometida tras tener una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su escuela.

Un hombre de Cutral Co podría ir 11 años a la cárcel por cometer abusos reiterados contra su hijastra. Así lo pidió la fiscalía en el juicio de cesura esta semana. Los hechos se desarrollaron por al menos un año.

El fiscal jefe Gastón Liotard hizo el pedido de pena en una audiencia realizada el viernes.

Según lo acreditado durante el juicio, los abusos ocurrieron entre julio de 2023 y julio de 2024 , cuando la niña tenía entre 10 y 11 años de edad. En ese período convivía con su madre y el abusador, identificado como "M.A.I." , quien aprovechaba las ausencias laborales de la mujer para cometer los abusos de manera reiterada.

El caso se conoció luego de que la niña, tras participar en una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su escuela, pudiera reconocer que era víctima de abuso y contárselo a su madre, quien realizó la denuncia.

Tras el juicio, el hombre fue declarado responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y las circunstancias de su realización, agravado por ser la víctima una menor de 18 años y por haber mediado convivencia, todo ello de manera continuada, reiterada y en calidad de autor.

Los agravantes de la pena

Al solicitar una pena de 11 años, Liotard sostuvo que el hecho constituye una forma de violencia contra la mujer, ejercida en este caso contra una niña.

“El hecho constituye una forma de violencia contra la mujer, que es nada más ni nada menos que la violencia sexual. Es un componente que debe incorporarse al análisis resocializador y considerarse al momento de imponer la pena, para que sea justa y adecuada al caso concreto”, afirmó.

El fiscal jefe destacó además la duración en el tiempo de los abusos y la asimetría de edad, rol y control entre el acusado y la víctima.

“Se probó que la víctima sufrió ataques sexuales durante un año, en una etapa crucial de su crecimiento, y convivió con su agresor durante ese tiempo. Es un elemento que separa el pedido del mínimo legal”, indicó. “Una persona que ronda los 50 años frente a una niña de 10 implica no solo una diferencia etaria, sino también una posición de poder que incrementó su vulnerabilidad dentro del propio domicilio”, agregó.

Otro caso de violencia familiar se tramitó en los tribunales cipoleños. En este caso una niña fue agredida por su padre con un cable.

Liotard también remarcó las consecuencias psicológicas derivadas del abuso, que incluyen estrés postraumático y la necesidad de tratamiento terapéutico.

La Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia adhirió al pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal.

Por su parte, la defensa del imputado solicitó la aplicación del mínimo legal de 8 años previsto para los delitos por los que fue declarado responsable.

El pedido fue formulado ante un tribunal integrado por Lisandro Borgonovo, Laura Barbé y Maximiliano Bagnat, que dará a conocer su decisión el próximo lunes.

También esta semana, un abusador de San Martín de los Andes fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva por dos graves abusos, que tuvieron como víctimas a dos mujeres cercanas a él: una ex pareja y una adolescente de su entorno. El tribunal dictó la pena por unanimidad.

En una audiencia de determinación de la pena realizada el martes, el tribunal colegiado condenó al hombre, identificado por sus iniciales como "S.B", a 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual: el primero fue en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano; y el segundo fue en agosto de 2024, cuando abusó sexualmente de la madre de su hijo.