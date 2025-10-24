Elecciones legislativas: cuáles son los documentos válidos para votar este domingo

Para evitar cualquier tipo de inconveniente, es importante saber cuáles son los documentos habilitados y cuáles no. ¿Se puede votar con DNI digital?

En la recta final hacia las elecciones legislativas que se desarrollarán en Argentina, desde las 8 de la mañana de este viernes comenzó a regir la veda electoral que impone una serie de restricciones en todo el país. En este contexto, y atento a que las votaciones comenzarán a las 8 de la mañana del domingo 26 de octubre, surge la duda de muchos sobre qué documento es válido para el sufragio. ¿Se puede votar con DNI digital?

Este 26 de octubre, se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. Como ocurre cada dos años, se desarrollarán las elecciones a lo largo y ancho del país. En esta oportunidad, debutará la Boleta Única de Papel (BUP).

Desde el Gobierno Nacional aclararon, para evitar cualquier tipo de inconveniente a la hora de emitir el voto, cuáles son los documentos que están habilitados para estas elecciones.

Será obligatorio presentar un documento físico válido que acredite la identidad ante las autoridades de mesa. La normativa electoral argentina especifica estrictamente cuáles son los documentos habilitados, así como las condiciones para su aceptación, lo que resulta esencial para garantizar la participación.

La legislación vigente establece que estos son los documentos aceptados para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025:

-Libreta cívica

-DNI libreta verde

-DNI libreta celeste

-DNI tarjeta

Según se precisa, se debe presentar el documento que figura en el padrón electoral o una versión emitida con posterioridad. En el caso de los DNI verdes, las variantes como duplicados o ejemplares con letras también están contempladas: los ejemplares con letras siempre se consideran posteriores a los numerados, según la Dirección Nacional Electoral.

Las autoridades de mesa verificarán tanto el estado del documento como la correspondencia exacta con los datos registrados. Presentar uno de estos documentos es indispensable para todos los electores inscriptos en el padrón, de acuerdo con la Junta Electoral.

Qué pasa si me robaron el DNI

En caso de no contar con el documento físico registrado en el padrón, o un ejemplar emitido posteriormente, no podrá votar. No se acepta ningún otro formato: ni pasaporte, ni registro de conducir, ni constancia de trámite, ni denuncia por extravío.

De acuerdo a la Dirección Nacional Electoral, la legislación tampoco permite votar con un ejemplar más antiguo al consignado en el padrón, por lo que si solo se dispone de una versión anterior, el acceso a la urna será rechazado.

En caso de extravío o robo antes de la elección, solo se habilita el voto si se obtiene y presenta el documento físico actualizado.

¿Se puede votar con el DNI digital?

Es importante destacar que en ningún caso está permitido votar con el DNI digital. Ni la app Mi Argentina, ni copias digitales en el celular, ni capturas de pantalla tendrán validez ante las autoridades de mesa.

Tampoco estarán habilitadas fotocopias, constancias de trámite o denuncias policiales como reemplazo del documento requerido. La normativa es taxativa: solo el documento físico autoriza el ingreso al cuarto oscuro, según consignó la Dirección Nacional Electoral.

Estos son los documentos no habilitados para votar: