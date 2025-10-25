Millonario asalto al pastor evangélico de Cipolletti: hallazgo crucial en Neuquén reafirma principal teoría

En las últimas horas apareció la camioneta del damnificado. Se trata del segundo vehículo recuperado. La investigación.

La camioneta del pastor fue encontrada en Neuquén tras el alerta de un vecino.

Importantes novedades en relación al millonario asalto al pastor evangélico en Cipolletti . Durante un allanamiento realizado en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, de Neuquén , la camioneta Volkswagen Taos que había sido robada durante el atraco a la vivienda del hombre, fue recuperada por la Policía. El dato de un vecino fue clave para el hallazgo, que reafirma la hipótesis de que la banda delictiva tiene su base de operaciones en Neuquén.

El atraco se produjo durante las primeras horas del jueves pasado: un grupo integrado al menos por cuatro personas encapuchadas ingresó a la vivienda ubicada en Germán Valle al 1800, del barrio 10 de marzo, frente a Parque Norte . Forzaron la puerta que da hacia el patio trasero, redujeron a su propietario y a su esposa; y tras una intensa búsqueda se apoderaron de un millón de pesos en efectivo; electrodomésticos y artículos de electrónica.

También se llevaron los dos autos de la pareja: un VW Up blanco (patente AC 267 TV); y la camioneta VW Taos (dominio AG 136 NZ). El Up fue recuperado ese mismo jueves , cerca del mediodía. Había sido abandonado en el barrio Gran Neuquén.

Procedimiento exitoso para recuperar la camioneta

En tanto, el operativo para recuperar la Taos se realizó este viernes a la tarde. Una comisión policía llegó a una vivienda de Colonia Rural Nueva Esperanza, tras el pedido de la jefa de guardia del destacamento “La Meseta”.

El hecho de que los delincuentes hayan abandonado los dos vehículos en distintos puntos de la capital neuquina refuerza dos de las hipótesis de trabajo de la investigación. Primero, que la banda delictiva tiene su base de operaciones en Neuquén; y segundo, que buscaban un botín de dinero en efectivo “más jugoso”.

El día del asalto, el damnificado se comunicó con la Policía alrededor de las 3. Relató que los ladrones, uno de ellos armado de acuerdo a lo que pudo ver, ingresaron por el patio trasero e irrumpieron cuando el matrimonio -ambos serían jubilados- dormían.

Un violento robo que ¿empieza a esclarecerse?

Tras reducirlos comenzaron a revisar el interior del inmueble en busca de dinero y objetos de valor. Hasta el momento se sabe que se llevaron una suma aproximada de un millón de pesos, electrodomésticos y otros elementos del hogar, y dos vehículos: una camioneta Volkswagen Taos color beige -patente AG136NZ- y un Volkswagen Up blanco, patente AC267TV, según informaron fuentes vinculadas a la investigación.

Las fuentes consultadas por LMCipolletti aseguran que el asalto fue planificado con antelación. Los delincuentes “tenían muchos datos del lugar” y esperaban encontrar una suma mayor de dinero, lo que refuerza la hipótesis de que contaban con información previa sobre la víctima y su vivienda.

Desde un primer momento los pesquisas sospecharon que la banda podría ser de Neuquén y no de Cipolletti y los últimos acontecimientos parecen corroborar esa hipótesis.