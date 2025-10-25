Un enfermero impactó su moto contra una camioneta: tiene traumatismos faciales

El accidente de tránsito ocurrió en la tarde del viernes en Centenario. El motociclista fue atendido por personal del hospital local y luego derivado al Castro Rendón.

Un motociclista se encuentra internado en terapia intensiva del Hospital Castro Rendón de Neuquén tras impactar, en la tarde de este último viernes, contra una camioneta cuando circulaba por las afueras de Centenario .

El conductor del rodado menor, que es enfermero, fue el que llevó las de perder en este accidente de tránsito que tuvo lugar pasadas las 18 de ayer en la intersección de la calle Coihue y Avenida Lago Traful de la vecina ciudad.

Según fuentes consultadas por LMNeuquén , el enfermero atropellado fue primero atendido por personal de Salud del Hospital Natalio Burd de esa ciudad y posteriormente fue derivado al hospital de mayor complejidad de la provincia en la capital neuquina.

Hospital Castro rendon (1) Claudio Espinoza

Cómo fue el accidente de tránsito

El enfermero, que tendrá entre 35 y 40 años, conducía una motocicleta Mondial de 110 cc de color rojo por calle Coihue en dirección Oeste- Este cuando al llegar ala Avenida Lago Traful, cerca de un híper patagónico, impactó contra una camioneta de una empresa de servicios petroleros.

Se desconocer el motivo del siniestro vial, aparentemente el motociclista perdió el control, derrapó e impactó contra una camioneta Pick Up Ford Ranger que circulaba por Avenida Lago Traful en dirección Norte- Sur.

accidente de tránsito- Centenario- moto- camioneta-2 Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Tampoco se dio a conocer si se le realizaron test de alcoholemias a los conductores, al menos al de la camioneta que permaneció en el lugar mientras el otro era trasladado al hospital local.

accidente de tránsito- Centenario- moto- camioneta-3 Gentileza Policía Provincia de Neuquén

Respecto a su estado de salud, estaría complicada la salud del enfermero atropellado. Por fuentes consultadas se conoció que tiene un neumotórax y fracturas maxilofaciales. Es decir, que como resultado del impacto contra la camioneta resultó con varios huesos de la cara fracturados.

Falla mecánica

Un camión fue protagonista ayer de un accidente de tránsito en el acceso a la Isla Jordán de Cipolletti. Se trata de un camión de grandes dimensiones que impactó contra los escombros de la banquina en sobre la calle Julio Salto. Lacoalición no dejó heridos de consideración y provocó daños materiales en el rodado.

Según informaron fuentes policiales, el camión se encontraba transitando en el sentido sur- norte hacia el centro de Cipolletti cuando sufrió un desperfecto en la dirección del vehículo, lo que generó que se desvíe del trayecto. La marcha del rodado se detuvo al estrellarse contra una estructura de concreto en el costado del camino.

1761336589195-el-rodado-grandes-dimensiones-impacto-contra-el-concreto-la-banquina

El conductor pudo salir del vehículo por sus propios medios y no presentó heridas de gravedad. El impacto provocó únicamente daños materiales, ya que el para golpe frontal y la parrilla quedaron destruidos.

El siniestro se registró a las 9.20 de la mañana del viernes y generó una importante congestión vehicular en la zona de acceso, debido al constante tránsito que se moviliza desde la zona residencial de la Isla Jordán hasta el centro de la ciudad en pleno día de la semana.