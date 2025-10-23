Ruta 7 Lagos: a un camión se le cayó un transformador que impactó sobre una combi

Ocurrió en la tarde de este jueves y no pasó a mayores de milagro. El conductor del transporte de pasajeros resultó con heridas menores.

En una curva de la Ruta 7 Lagos un camión perdió un transformador que de milagro no aplastó a una combi.

Un camión perdió la carga que impactó sobre una combi en una curva de la Ruta 7 Lagos , en cercanías a San Martín de los Andes . De milagro las consecuencias no fueron mayores porque el transformador , que iba en el camión, impactó sobre la combi cuyo conductor recibió heridas de menor consideración.

El comisario Rubén Ahumada detalló a LMNeuquén que el accidente ocurrió aproximadamente a las 14 de este jueves entre un camión que circulaba desde Villa La Angostura hacia San Martín de los Andes y de una combi que iba de esa ciudad hacia el acceso a Chapelco.

El siniestro se produjo sobre la Ruta 40, a unos 15 kilómetros de San Martín de los Andes y a unos 5 kilómetros más allá del acceso a Quila Quina. La combi llevaba solo un pasajero, además del chofer. El camión, que era un modelo viejo tipo Mercedes 11/ 14, era un semirremolque con una pluma que llevaba como carga un generador de grandes dimensiones.

camión- combi- SMA- Siete Lagos - 2 Gentileza Policía Provincia de Neuquén

“Se ve que tomó una curva a gran velocidad, venía con un grupo electrógeno bastante grande y debido al peso y la inercia, el generador se desplazó hacia la izquierda, impactando el lateral de la combi a la altura de la puerta del conductor”, describió el comisario.

Lesiones tras el impacto

Señaló que el conductor de la combi sufrió una pequeña lesión en la muñeca y aducía dolor de cuello, pero no tuvo golpes en la cabeza y tampoco fue necesario su traslado al hospital local. Se lo atendió en el lugar del siniestro vial.

Ahumada consideró que “si hubiera sido un auto más chico, yo creo que se le cae encima el generador y estaríamos contando otra situación”.

camión- combi- SMA- Siete Lagos - 3 Gentileza Policía Provincia de Neuquén

La combi, que circulaba en sentido contrario, a su vez impactó contra el guardarraíl y quedó en uno de los carriles de la calzada. Por su parte, el camión quedó en la banquina contraria y con la pluma retiró el transformador del centro de la ruta hacia un costado. De esa manera, no se vio interrumpido el tránsito en Ruta 7 Lagos.

Al momento del accidente, el tiempo en ese sector cordillerano el tiempo era bueno y con cielo despejado y sin problemas de visibilidad. Se presume que el camión iba a gran velocidad o bien se soltó la carga, teniendo en cuenta el peso que tenía.

Los bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes también fueron convocados al lugar del siniestro vial. Se encargaron de realizar tareas de prevención por derrame de combustible.