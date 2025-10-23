Cinco neuquinos debieron ser hospitalizados tras un fuerte vuelco sobre la Ruta 3

El accidente de tránsito tuvo lugar en la madrugada de este jueves a la altura de Viedma en la capital rionegrina. Los heridos tienen entre 18 y 23 años.

Los heridos residen en Plottier y protagonizaron un vuelco en Ruta, cerca de Viedma.

Cinco jóvenes neuquinos , oriundos de Plottier , protagonizaron este jueves un vuelco cuando circulaban por la Ruta 3 a la altura de Viedma, en una camioneta Toyota Hilux. Los ocupantes debieron ser hospitalizados por distintos grados de lesión.

El accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 6.30 de esta madrugada entre la Ruta 3 y el camino 4, aparentemente tras perder el control del vehículo que llevaba un cuatriciclo que voló algunos metros tras el impacto.

Según pudo confirmar el portal local Noticias Net, una joven de 21 años identificada como Brisa Senza sufrió una fuerte lesión en la cabeza y se le practicó una tomografía computada. Su estado de salud era estable en horas de la tarde. En tanto que, el conductor, de 23 años, Marcos Aristo fue atendido por politraumatismos menores. Indicaron que recibió un calmante por su estado de nerviosismo tras el vuelco. Además, los otros dos ocupantes, Brian Aristo de 18 años, Franco Castillo de 21 y Julieta Mellado de 23 recibieron heridas de menor consideración .

accidente- neuquinos-1 Gentileza Noticias Net

Iban a pescar

Los jóvenes ploterienses iban a pescar a la zona y, de acuerdo a la información preliminar, desconocían las particularidades de ese sector de la traza conocido como “el curvón”. El conductor habría perdido el control de la camioneta, que terminó a los tumbos en un vuelco.

Las heridas no fueron de mayor consideración debido a que los ocupantes iban con el cinturón de seguridad puesto, que permitió reducir las consecuencias. Mientras que los daños de los vehículos fueron parciales, tanto del cuatri como de la camioneta.

En el siniestro vial intervinieron el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro; una ambulancia y un móvil del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme); y una ambulancia del hospital local.

Tomó conocimiento del caso al fiscal de turno Guillermo Ortiz, quien ordenó que se entreviste a los ocupantes que se estaban relizando estudios médicos horas después del siniestro.