Misterio por el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición

El cuerpo sin vida del hombre fue descubierto en su vivienda ubicada en Tierra del Fuego al 1000. Los vecinos alertaron a las autoridades.

El cuerpo fue encontrado tras la denuncia de vecinos por un fuerte olor que provenía de la vivienda.

Un trágico hallazgo tuvo lugar en la madrugada del miércoles en Fernández Oro . Un hombre de 43 años fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada sobre la calle Tierra del Fuego al 1000 de la localidad. Los vecinos alertaron a la Policía por un fuerte olor que provenía del interior del domicilio.

Según confirmaron fuentes judiciales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición , por lo que se requirieron pericias de extremo cuidado para su preservación. Personal de Criminalística y de la Comisaría N°26 trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y determinar las causas del fallecimiento .

Las primeras observaciones de los peritos indicaron que no se identificaron indicios de criminalidad en la escena, aunque por protocolo se ordenó la realización de una autopsia para confirmar las circunstancias del deceso . El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial donde permanecerá algunos días hasta efectuar el examen médico forense.

El hombre vivía solo en la vivienda y padecía problemas de salud, lo que explica el estado de descomposición que presentaba el cuerpo, ya que no tenía convivientes en el inmueble. Los vecinos fueron quienes alertaron a las autoridades, preocupados porque hacía varios días que no veían al hombre y comenzaron a percibir un olor nauseabundo proveniente del interior del inmueble.

Encuentran un cuerpo sin vida en una vivienda de Fernández Oro

Orden de autopsia para determinar la causa del deceso

Los agentes de la Comisaría N°26 y personal de Criminalística acudieron al lugar y al ingresar a la vivienda, constataron la presencia del cuerpo sin vida del hombre. La causa se mantendrá abierta hasta recibir los resultados definitivos de la autopsia para descartar la intervención de terceras personas.

comisaria fernandez oro.jpg

Los resultados definitivos del examen médico forense podrán conocerse a partir del lunes, según detallaron fuentes judiciales. La autopsia permitirá determinar la causa y horario exacto de la muerte, ya que el estado avanzado de descomposición dificulta las pericias en la actualidad. El análisis será efectuado por el Cuerpo de Medicina Forense del Poder Judicial de Río Negro.

El caso quedó asignado a la Fiscalía de turno de Cipolletti, que ordenó la preservación del inmueble para la recolección de pruebas y el análisis del lugar donde se produjo el deceso. Además, los agentes recolectaron testimonios de los vecinos y familiares cercanos al hombre para reconstruir los días previos a su fallecimiento.