San Martín de los Andes: enfrentamiento entre bandas dejó demorados y una herida

Se registró el miércoles por la madugada. Se desconoce el origen del conflicto y si algún agresor será acusado por la fiscalía.

Un violento enfrentamiento entre dos grupos de personas, presuntamente bandas antagónicas, generó temor en San Martín de los Andes la última noche. Se requirió de intervención policial para calmar los ánimos y también los policias resultaron atacados a piedrazos. Habría una mujer herida, fuera de peligro.

Según consignó el portal Realidad Sanmartinense, el enfrentamiento tuvo lugar el miércoles por la madrugada, en cercanías de calles Los Pinos y Los Pehuenes, donde vecinos debieron convocar a los efectivos de la Comisaría 43 a raíz de los disturbios que se generaron entre aparentemente dos grupos antagónicos.

Al llegar al lugar, una comisión policial constató que los grupos continuaban agrediéndose en la vía pública, por lo que intentaron mediar para detener la pelea. Sin embargo, los involucrados hicieron caso omiso de su presencia y comenzaron a arrojar piedras contra el personal , por lo que resolvió efectuar disparos disuasivos con las escopetas reglamentarias para intentar dispersar el caos.

La Comisaría 43 del barrio El Arenal estuvo a cargo de las actuaciones.

Como resultado del operativo, se habría logrado demorar a cuatro hombres, quienes fueron revisados en el Hospital Ramón Carrillo antes de quedar alojados temporalmente en la Comisaría 43.

Por otro lado, una mujer presuntamente conocida del ambiente delictivo, sería la única con heridas de consideración: se dijo que presentaba una herida cortopunzante en el abdomen, por lo que fue asistida por personal del SIEN y sometida a una cirugía que habría sido exitosa, por lo que ya se recupera, aunque permanece bajo observación.

La Policía por el momento no brindó detalles ni confirmó la información consignada.

Violento enfrentamiento en San Lorenzo por el robo de una bicicleta

Semanas atrás, un presunto hecho de inseguridad en el barrio San Lorenzo derivó en una situación de extrema tensión con enfrentamientos entre vecinos y efectivos policiales. Todo comenzó por el robo de una bicicleta a un hombre de alrededor de 30 años, pero rápidamente escaló en un operativo que terminó con un detenido y móviles dañados.

Según relató el comisario Damián Argüello a LMNeuquén, el hecho ocurrió en calle Venado Tuerto al 400. Allí, la víctima circulaba en su bicicleta cuando fue abordada por dos jóvenes, uno de ellos a bordo de una motocicleta 110 cc. Tras golpearlo y empujarlo, le sustrajeron el rodado y huyeron con la bicicleta cargada en la espalda de uno de los delincuentes.

El damnificado alertó de inmediato a la Policía. Con las características aportadas, móviles de la Comisaría 16 iniciaron un rastrillaje que permitió ubicar en el mismo barrio a los sospechosos con la moto y la bicicleta robada. Sin embargo, la fuga de uno de ellos complicó la situación.

De acuerdo con el relato oficial, uno de los autores ingresó a una vivienda del barrio Las Plateas, lindero a San Lorenzo, sobre las calles República, Italia y Necochea. La casa pertenece a una familia vinculada al ambiente delictivo, lo que derivó en un enfrentamiento con los uniformados. “Cuando los efectivos intentaban que el sospechoso saliera, vecinos y allegados comenzaron a arrojar piedras contra los móviles”, explicó Arguello.

La tensión creció rápidamente. Si bien circuló la versión de que los agentes habían recibido disparos, el comisario lo desmintió: “No hubo armas de fuego, fueron piedras. Para dispersar a los revoltosos se utilizó escopeta calibre 12/70 con cartuchería antitumulto”. La intervención permitió restablecer el control de la situación, aunque no sin dificultades.