Tremendo accidente en San Martín de los Andes: un taxi cayó 150 metros por la montaña

El conductor fue rescatado por bomberos y GORA tras salir despedido del vehículo en el camino a Covisal. Está internado con politraumatismos.

Cerca de la 1.30 de la madrugada de este domingo, un grave accidente movilizó a los bomberos voluntarios de San Martín de los Ande s. El aviso daba cuenta de que un auto había desbarrancado por el camino a Covisal , en dirección a Los Radales .

Al llegar al lugar, los rescatistas comprobaron que se trataba de un taxi de la localidad que había caído unos 150 metros ladera abajo. El conductor salió despedido del vehículo y quedó tendido en la montaña, a varios metros del punto donde terminó el rodado.

El operativo de rescate contó con la participación del grupo especial GORA, que debió descender por la pendiente para alcanzar a la víctima, que se encontraba semiconsciente. Luego de recibir las primeras atenciones, fue trasladado por personal del SIEN al hospital local con politraumatismos. Las causas del accidente aún se investigan.

Al lugar acudieron rápidamente Personal de Rescate de Bomberos Voluntarios, efectivos de la División Tránsito de la Policía de la Provincia y un móvil del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que trabajaron en la asistencia del herido y en la seguridad de la zona para evitar nuevos riesgos.

El hombre, que se encontraba semi inconsciente al momento del arribo de los equipos de emergencia, fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital local para su atención médica.

Las causas del accidente aún se investigan. Aún así, no se descarta que se trate de una mala maniobra o que las malas condiciones del camino hayan afectado al conductor.

San Martín de los Andes: perdió el control en una curva y cayó por un barranco

El episodio que vivió el taxista sanmartinense no es un hecho aislado. Semanas atrás, un hombre sufrió un grave accidente en las últimas horas y se salvó de milagro. Tras salirse de una curva con su auto, cayó más de 100 metros por un barranco y fue rescatado.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, el accidente tuvo lugar este jueves por la madrugada, pasada la 1. Su protagonista fue un hombre que iba al volante de su Volkswagen Golf en dirección al barrio Covisal y, por motivos que se investigan, habría perdido el control en la última curva antes de ingresar al barrio.

Producto de la mala maniobra, el conductor desbarrancó y cayó aproximadamente 120 metros, quedando en medio de la vegetación.

Tras un intenso trabajo de rescate, los bomberos lograron asistir al único ocupante del vehículo, que permanecía consciente y con heridas de distinta consideración. Posteriormente, fue atendido por personal del SIEN y trasladado para su evaluación médica al hospital local. Por el momento, se supo que permanece en observación.

Finalizado el rescate, se procedió a estabilizar y retirar el auto, que había quedado en una posición compleja y muy próximo al camino, lo cual era muy peligroso para la gente y demás vehículos que circulan por el camino. El rodado sufrió importantes daños a su carrocería y quedó inutilizable.