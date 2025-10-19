El desgarrador relato de un testigo del grave accidente en la Ruta 151

Un cipoleño justo circulaba por ese tramo de la ruta al momento del violento choque y bajó a ayudar a los heridos. Qué se sabe del hombre que está grave.

“Se vivieron momentos dramáticos” , confiesa Gastón Varela , uno de los testigos ocasionales y directos del brutal accidente en la ruta 151 , a la altura de Sargento Vidal, que se registró este sábado.

El violento múltiple choque involucró a una camioneta Kangoo , un camión marca Volkswagen - impactaron de frente-, un micro de la empresa Pehuenche que volcó en la banquina y un Fiat Ducato que se corrió raudamente del camino para evitar otras colisiones.

El lamentable siniestro dejó como saldo varios heridos, uno de ellos en grave estado: el conductor de la Kangoo.

Varela, un dirigente político oriundo de Cipolletti, contó el aterrador panorama con el que de repente se topó en la ruta: “Estábamos yendo para Catriel con el equipo de campaña del Pro. Nos encontramos con ese accidente que recién había ocurrido, socorrimos a los heridos que aún se encontraban dentro del colectivo, era mucha gente mayor, muy triste todo”.

En la continuidad de su relato aseguró: “Lo más dramático fue que era gente grande, de más de 70 años. Hubo que contenerlos bastante hasta que se tranquilizaran, algunos estaban en estado de schok. Les prestamos la atención que pudimos, con botiquines y demás. Por suerte había médicos, tardaron algunos minutos la policía y las ambulancias pero llegaron afortunadamente”.

Agregó que el momento de mayor tensión se vivió en el rescate del conductor de la Kangoo, que quedó atrapado en el interior de un vehículo totalmente destrozado.

“El hombre quedó entre los hierros retorcidos, la gente ayudó a sacarlo hasta que llegaron los bomberos, la escena fue bastante dramática”, indicó Varela, quien a la vez cuestionó el mal estado de la ruta 151. Tremendo.

Qué se sabe del herido más grave del accidente

Se trata de un comerciante pampeano de unos 40 años. “Es oriundo de 25 de Mayo y fue trasladado al Hospital de Cipolletti. Tiene un golpe importante en el pulmón y sangre en el estómago. Le están tratando de salvar la vida”, confió una fuente a este portal.

Del resto de los lesionados, se supo que una mujer de 76 años que aparentemente viajaba en el Pehuenche también "fue trasladada en ambulancia al Centro Asistencial de Sargento Vidal producto de los golpes, tenía escoriaciones. Es el otro caso inquietante", amplió el vocero, dando a entender que el resto de los averiados sufrió contusiones menores.

Al momento del accidente, el hombre que sufrió la peor parte circulaba sólo en la camioneta de color blanca, que quedó destrozada.

El micro, en tanto, trasladaba 16 pasajeros -muchos de ellos veteranos- desde La Pampa a Neuquén. Era conducido por un joven neuquino de 26 años y volcó aún costado del camino.

En tanto, se informó que el camión era guiado por un hombre de 26 años y al mando del Fiat Ducato se encontraba un ciudadano de 53 años, acompañado de su esposa de 52 y su hijo de 9. Iban desde Catriel a Sargento Vidal.

Sobre la dinámica del accidente, Vilma Ríos, responsable de Tránsito contó: "La Renault Kangoo circulaba de Sur a Norte y por razones que se tratan de establecer colisionó el lateral izquierdo delantero de camión Volkswagen, que circulaba en sentido contrario Norte Sur. El vehículo de gran porte frenó en forma brusca por este acontecimiento y detrás del camión, circulaba un colectivo que para evitar chocar frenó y se desplazó de forma brusca hacia la banquina Oeste volcando sobre su lateral izquierdo. Asimismo, detrás de este circulaba un Fiat Ducato que descendió a la subanquina a fin de evitar el toque con el micro".