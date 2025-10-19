Alerta por vientos fuertes: las nueve provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por ráfagas fuertes que afectará a varias provincias durante el Día de la Madre.

En el Día de la Madre, varias provincias están bajo alerta por vientos fuertes de hasta km/h. La precausiones del Servicio Meteorológico Nacional.

Este domingo 19 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por vientos que afectará a gran parte del país. El fenómeno alcanzará a nueve provincias en el Día de la Madre .

Las provincias bajo alerta son Mendoza , San Luis, Córdoba, La Pampa, Río Negro, la provincia de Buenos Aires, San Juan, La Rioja y Catamarca , donde se prevén ráfagas intensas durante gran parte de la jornada.

"El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", informó el SMN en su último parte. Las condiciones se mantendrán principalmente durante la tarde y noche, afectando también a rutas y zonas rurales.

Recomendaciones por vientos fuertes

Frente a este escenario de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.