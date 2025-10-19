Día de la Madre en Argentina: ¿por qué se celebra hoy?

Una jornada especial que reúne a las familias de todo el país, donde el afecto y los mensajes especiales cobran protagonismo.

El Día de la Madre, una jornada ideal para compartir en familia y expresar cariño y amor.

El Día de la Madre en Argentina es una de las tradiciones más queridas del calendario nacional. Cada octubre, familias de todo el país se reúnen para agasajar a las mamás con almuerzos, regalos y gestos cargados de cariño.

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde la fecha se celebra en mayo, en A rgentina tiene lugar el tercer domingo de octubre , una elección que remite a antiguas costumbres religiosas.

El tercer domingo de octubre es una de las fechas más significativas del calendario nacional: el Día de la Madre en Argentina . En 2025, la celebración es hoy 19 de octubre , según mencionó el Ministerio del Interior de la Nación, un día en el que familias de todo el país se reúnen y rinden homenaje a las madres con gestos de cariño.

A diferencia de la mayoría de los países, que celebran esta fecha en mayo, Argentina mantiene una tradición propia y conmemora el Día de la Madre en octubre.

dia-de-la-madre_862x485.jpg

La razón se remonta a 1931, cuando el calendario litúrgico católico trasladó la festividad de la “Divina Maternidad de María” a ese mes. Aunque la influencia religiosa inicial perdió peso con el tiempo, la costumbre de rendir homenaje a las madres en octubre continúa vigente y otorga a la fecha una identidad única y diferenciada.

Además, la llegada de la primavera potencia el carácter festivo del día, propiciando encuentros en casas, parques y restaurantes. Comercios, escuelas y clubes también se suman con promociones, actividades y eventos especiales, generando un impulso notable en la economía local gracias a la demanda de regalos y servicios.

Así, el Día de la Madre en Argentina se vive como una auténtica celebración nacional, en la que el reconocimiento y el afecto ocupan un lugar central en la vida social y familiar.

Las reuniones familiares y la entrega de obsequios son tradiciones profundamente arraigadas. Si bien flores, perfumes y productos tecnológicos siguen presentes, los regalos caseros y personalizados han ganado protagonismo. Elaborar un presente, como un álbum de fotos, un collage de recuerdos, una tarjeta hecha a mano o un kit de spa casero, transmite un mensaje de gratitud y cariño que sobrepasa el valor material. Preparar un desayuno especial, una cena familiar o decorar una planta permiten compartir tiempo de calidad y atención exclusiva,generando recuerdos valiosos.

Cuándo se celebra el Día de la Madre en otros países de la región

En México se festeja el 10 de mayo y en Brasil y Chile, el segundo domingo de mayo..

De este modo, Argentina dse estaca por mantener una tradición particular, diferenciándose del calendario internacional. Esta elección potencia el sentido de pertenencia y refuerza el valor de la fecha en la sociedad argentina.

ideas-de-regalo-para-el-dia-de-la-madre.jpg

Frases para enviar en el Día de la Madre

Quienes buscan palabras especiales para compartir en esta fecha pueden elegir entre estas frases, pensadas para transmitir sentimientos profundos y rendir homenaje a las madres:

-Mamá, siempre tenés una palabra de aliento cuando más lo necesito.

-Aunque la distancia nos separe, siempre estás en mi corazón.

-Te agradezco por haberme enseñado a dar sin esperar nada a cambio.

-Tus abrazos son mi refugio en días difíciles.

-Aunque no hablemos todos los días, siempre pienso en vos.

-Admiro tu fuerza y determinación, sos ejemplo para mí.

-No encuentro palabras para expresar cuánto te extraño.

-Gracias por estar siempre, incluso en los momentos complicados.

-Tu risa ilumina mi día, no importa cuán nublado esté.

-Lo que más valoro de vos es tu capacidad de escucharme sin juzgar.