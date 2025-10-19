Día de la Madre en Argentina: ¿por qué se celebra hoy?
Una jornada especial que reúne a las familias de todo el país, donde el afecto y los mensajes especiales cobran protagonismo.
El Día de la Madre en Argentina es una de las tradiciones más queridas del calendario nacional. Cada octubre, familias de todo el país se reúnen para agasajar a las mamás con almuerzos, regalos y gestos cargados de cariño.
A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, donde la fecha se celebra en mayo, en Argentina tiene lugar el tercer domingo de octubre, una elección que remite a antiguas costumbres religiosas.
El origen del Día de la Madre en Argentina
El tercer domingo de octubre es una de las fechas más significativas del calendario nacional: el Día de la Madre en Argentina. En 2025, la celebración es hoy 19 de octubre, según mencionó el Ministerio del Interior de la Nación, un día en el que familias de todo el país se reúnen y rinden homenaje a las madres con gestos de cariño.
A diferencia de la mayoría de los países, que celebran esta fecha en mayo, Argentina mantiene una tradición propia y conmemora el Día de la Madre en octubre.
La razón se remonta a 1931, cuando el calendario litúrgico católico trasladó la festividad de la “Divina Maternidad de María” a ese mes. Aunque la influencia religiosa inicial perdió peso con el tiempo, la costumbre de rendir homenaje a las madres en octubre continúa vigente y otorga a la fecha una identidad única y diferenciada.
Además, la llegada de la primavera potencia el carácter festivo del día, propiciando encuentros en casas, parques y restaurantes. Comercios, escuelas y clubes también se suman con promociones, actividades y eventos especiales, generando un impulso notable en la economía local gracias a la demanda de regalos y servicios.
Así, el Día de la Madre en Argentina se vive como una auténtica celebración nacional, en la que el reconocimiento y el afecto ocupan un lugar central en la vida social y familiar.
Las reuniones familiares y la entrega de obsequios son tradiciones profundamente arraigadas. Si bien flores, perfumes y productos tecnológicos siguen presentes, los regalos caseros y personalizados han ganado protagonismo. Elaborar un presente, como un álbum de fotos, un collage de recuerdos, una tarjeta hecha a mano o un kit de spa casero, transmite un mensaje de gratitud y cariño que sobrepasa el valor material. Preparar un desayuno especial, una cena familiar o decorar una planta permiten compartir tiempo de calidad y atención exclusiva,generando recuerdos valiosos.
Cuándo se celebra el Día de la Madre en otros países de la región
En México se festeja el 10 de mayo y en Brasil y Chile, el segundo domingo de mayo..
De este modo, Argentina dse estaca por mantener una tradición particular, diferenciándose del calendario internacional. Esta elección potencia el sentido de pertenencia y refuerza el valor de la fecha en la sociedad argentina.
Frases para enviar en el Día de la Madre
Quienes buscan palabras especiales para compartir en esta fecha pueden elegir entre estas frases, pensadas para transmitir sentimientos profundos y rendir homenaje a las madres:
-Mamá, siempre tenés una palabra de aliento cuando más lo necesito.
-Aunque la distancia nos separe, siempre estás en mi corazón.
-Te agradezco por haberme enseñado a dar sin esperar nada a cambio.
-Tus abrazos son mi refugio en días difíciles.
-Aunque no hablemos todos los días, siempre pienso en vos.
-Admiro tu fuerza y determinación, sos ejemplo para mí.
-No encuentro palabras para expresar cuánto te extraño.
-Gracias por estar siempre, incluso en los momentos complicados.
-Tu risa ilumina mi día, no importa cuán nublado esté.
-Lo que más valoro de vos es tu capacidad de escucharme sin juzgar.
