Ciclista herido en la banquina de la Ruta 7: creyeron que había sufrido un accidente, pero la causa fue otra

Un ciclista tuvo que ser asistido por personal de la Comisaría N°49 y de Tránsito Villa Obrera. Fue trasladado al hospital de Centenario para curar sus heridas.

Un particular episodio tuvo lugar durante la tarde del sábado en la Ruta 7 , a la altura de Vista Alegre -a pocos metros de la rotonda que conecta con la Ruta 51 hacia el lago Mari Menuco-, generó inicialmente gran desconcierto. Pasadas las 19:50, personal policial de la Comisaría N°49 y de Tránsito Villa Obrera acudió al lugar tras recibir una alerta que advertía sobre un supuesto accidente: un ciclista habría sido atropellado por un vehículo que se dio a la fuga.

Al llegar, los agentes encontraron a un joven de 22 años, con domicilio en Neuquén, que se encontraba tendido sobre la banquina en dirección Vista Alegre Sur–Dique Ballester. A su lado se encontraba su bicicleta todo terreno, marca Storm.

El joven presentaba heridas sangrantes y signos de desorientación ; relató que regresaba de comprarle un regalo a su pareja. Ante esa situación, se solicitó una ambulancia del Hospital Natalio Burd de Centenario , que lo trasladó para recibir atención médica bajo la supervisión del doctor Ocampo.

bicicleta ruta 7 vista alegre

Qué se reveló del supuesto accidente al ciclista en ruta 7

Mientras tanto, en el lugar del hecho, los efectivos iniciaron tareas de investigación. La bicicleta mostraba daños en uno de los pedalines, y en las cercanías se encontraron una mochila y un teléfono celular. Sin embargo, no había indicios del paso de ningún vehículo ni restos plásticos o huellas que evidenciaran un impacto, lo que llevó a sospechar que el joven podría haber sido rozado y perdido el control.

Las cámaras de seguridad relevadas tampoco aportaron claridad: el único domo disponible, ubicado en la rotonda, no alcanzaba a cubrir el punto exacto donde ocurrió el episodio. Cerca de las 22 horas, el joven recibió el alta médica y se dirigió al destacamento de Villa Obrera para recuperar su bicicleta.

bici ruta 7

Allí, los agentes decidieron realizarle un test de alcoholemia, ya que habían detectado signos de posible ebriedad. El resultado confirmó las sospechas: dos horas después del incidente, el joven aún presentaba 2,16 gramos de alcohol en sangre. De esta manera, los investigadores determinaron finalmente que no se trató de un atropello, sino de una caída provocada por su estado de ebriedad mientras circulaba en bicicleta.

Un colectivo atropelló a un ciclista en la ruta 22

Semanas atrás, una joven ciclista de 21 años resultó herida tras ser embestida por un colectivo de la empresa Vía Tac en la intersección de Ruta Nacional 22 y Estado de Israel. Fue trasladada al hospital, aunque no sufrió lesiones de gravedad.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando un colectivo conducido por un hombre de 56 años circulaba en sentido Sur–Norte por calle Estado de Israel. Al intentar ingresar a Ruta Nacional 22 en dirección Este, se produjo la colisión con una ciclista que se encontraba próxima al rodado mayor.

De acuerdo con la información brindada por el Jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, Oficial Principal César Tinte, se presume que el colectivo perdió de vista a la bicicleta. Al girar hacia la derecha, impactó de manera lateral contra la joven, que terminó debajo del vehículo.