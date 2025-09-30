Un colectivo atropelló a una ciclista en la Ruta 22: ¿Cuál es su estado de salud?

El hecho ocurrió esta tarde a la altura del cruce con Estado de Israel. Intervino personal policial y de salud.

Policía y el Siarme intervinieron en un incidente vial en Ruta 22 entre un colectivo y una bicicleta.

Una joven de 21 años resultó herida tras ser embestida por un colectivo de la empresa Vía Tac en la intersección de Ruta Nacional 22 y Estado de Israel . Fue trasladada al hospital, aunque no sufrió lesiones de gravedad.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió este martes pasadas las 16, cuando un colectivo conducido por un hombre de 56 años circulaba en sentido Sur–Norte por calle Estado de Israel. Al intentar ingresar a Ruta Nacional 22 en dirección Este, se produjo la colisión con una ciclista que se encontraba próxima al rodado mayor.

De acuerdo con la información brindada por el Jefe del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, Oficial Principal César Tinte, se presume que el colectivo perdió de vista a la bicicleta . Al girar hacia la derecha, impactó de manera lateral contra la joven, que terminó debajo del vehículo.

En el lugar trabajó personal policial de la Caminera de Cipolletti y del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), que acudió con una ambulancia para asistir a la víctima. Si bien el tránsito no estuvo completamente interrumpido, sí se registraron demoras y complicaciones en la circulación.

Estado de salud

La ciclista, domiciliada en Cipolletti, fue trasladada de inmediato al hospital local. Los médicos confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad y que se encuentra fuera de peligro.

Otro operativo, pero en Ruta 151 y con persecución incluida

Un hombre fue detenido este martes en Cipolletti luego de una persecución policial que comenzó en la Ruta Nacional 151 y finalizó en pleno centro de la ciudad. El sujeto circulaba en un Volkswagen UP color rojo, que había sido sustraído minutos antes en la localidad de Cinco Saltos.

Según se informó, a las 15:54 el Comando de Cinco Saltos alertó sobre el robo del vehículo, un Volkswagen Up dos puertas. Minutos después fue detectado en el kilómetro 4,5 de la Ruta 151 por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, que inició un seguimiento controlado cuando el conductor emprendió la huida.

El automóvil ingresó por calle Mariano Moreno y recorrió varias arterias de la ciudad hasta que finalmente fue interceptado en calle 25 de Mayo, entre San Martín y Roca, con la colaboración de móviles de distintas dependencias policiales.

A raíz del operativo, la calle 25 de Mayo permanece cortada y se registra un importante caos vehicular, ya que se trata de uno de los principales accesos al centro cipoleño para quienes llegan desde Neuquén.

El detenido, único ocupante del rodado, quedó a disposición de la fiscalía de turno, que dispuso la detención, el secuestro del vehículo y el inicio de un legajo judicial.