Llega el calor a Neuquén: viento y un inesperado fenómeno por la noche

El pronóstico indica que las temperaturas podrían llegar a los 31°C este domingo del Día de la Madre. Pero el clima es muy inestable.

La jornada de primavera es soñada, pero habrá que ver si el clima acompaña a pleno.

Y de repente, pareciera que la primavera, con las mañana heladas y las tarde templadas, está llegando a un fin en Neuquén . Este domingo, el pronóstico del tiempo en el Día de la Madre , tiene algunos contrastes, pero todo anticipa que será una jornada de calor y con algo de ciento en toda la región del Alto Valle .

De acuerdo a los pronósticos, se anticipa un día caluroso y ventoso, con temperaturas que rozarán los 31°C y ráfagas que podrían superar los 50 km/h, antes de un descenso brusco de temperatura hacia la noche.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día, con viento del noroeste entre 20 y 25 km/h y ráfagas cercanas a los 23 km/h. Pero al caer la tarde, el panorama cambiará drásticamente. El viento rotará al oeste, incrementando su velocidad hasta los 36 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar 57 km/h, con un descenso abrupto de la temperatura.

OLA DE CALOR La temperatura este domingo podría llegar a los 31°C en Neuquén.

La temperatura mínima nocturna descenderá hasta los 4°C, una diferencia de más de 25 grados en pocas horas. Es por eso que será un día para no confiarse, como si el fenómeno de la primavera y las heladas tardías estuvieran latente más allá de la llegada del calor.

Calor en Neuquén: la explicación del fenómeno

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide en la tendencia de altas temperaturas durante esta jornada, aunque con algunos matices. El organismo pronostica una mínima de 16 °C y una máxima de 30 °C, viento del norte durante el día y del sudoeste hacia la noche, con ráfagas de 51 a 59 km/h.

Además, no descarta tormentas aisladas entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con una probabilidad de entre 10% y 40%.

De confirmarse este escenario, la ciudad de Neuquén y los alrededores podrían vivir uno de los domingos más calurosos del mes, justo antes del ingreso de una masa de aire más fría que estabilizará las temperaturas a comienzos de la semana. Pero está todo dicho y la llegada de los días más cálidos está en puerta. De hecho, hay cada vez más horas de luz solar, amanece a las 6.38 y el sol se esconde a las 19.55.

El lunes... ¿se va el viento?

El arranque de la semana continuará ventoso y con cielo parcialmente nublado, aunque el aire será más fresco. La AIC prevé una máxima de 30 °C y una mínima de apenas 5 °C, con viento del oeste entre 30 y 40 km/h y ráfagas de hasta 57 km/h, que persistirán durante la tarde y la noche.

El SMN, por su parte, espera condiciones similares: una jornada templada a cálida, con poca nubosidad durante el día y un aumento de la cobertura hacia la noche, cuando el cielo podría presentarse cubierto.

Así, la primavera neuquina mostrará su costado más cambiante: un domingo casi veraniego, con viento y posible actividad eléctrica, seguido por un lunes más fresco y ventoso, preludio de una semana donde las máximas volverán a ubicarse entre los 25 y 27 grados.