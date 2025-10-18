Fin de semana con calor, viento y posibles tormentas en Neuquén

Este sábado se prevé una máxima de 28°C y cielo parcialmente nublado. El domingo el termómetro subirá a 31°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana con condiciones cálidas y ventosas en Neuquén , con temperaturas por encima de los valores normales para esta época del año y un cambio en las condiciones hacia la noche del domingo.

Según el pronóstico oficial, este sábado 18 de octubre la jornada será parcialmente nublada , con una mínima de 10°C y una máxima de 28°C . No se esperan precipitaciones y el viento, del norte, soplará con intensidades de entre 30 y 40 km/h , con ráfagas que podrían superar los 60 km/h .

Durante la mañana, el clima será templado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Hacia la tarde, el incremento de la temperatura y del viento marcarán un típico panorama primaveral en el Alto Valle.

DRONE PASEO DE LA COSTA.png

Domingo con calor y cambio de tiempo en Neuquén

El domingo 19, el calor se sentirá con más fuerza. El SMN prevé una mínima de 17°C y una máxima de 31°C, lo que convertirá a la jornada en la más calurosa del fin de semana.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, pero hacia la tarde se irá cubriendo y aumentará la nubosidad. El viento soplará del norte con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h, y rotará al noroeste por la noche.

ON - Calor (20).jpg Omar Novoa

El cambio llegará justamente al cierre del día: se espera la formación de tormentas aisladas, con probabilidades de entre 10 y 40%, principalmente en la zona centro y norte de la provincia.

Cómo arrancará la semana en Neuquén

Las altas temperaturas continuarán durante los primeros días de la próxima semana, con máximas que rondarán los 29°C, aunque el ingreso de aire más fresco hacia el miércoles podría traer un leve descenso térmico y aumento de la nubosidad.

De esta forma, Neuquén vivirá un fin de semana primaveral, cálido y ventoso, con el agregado de una posible inestabilidad al cierre del domingo.