Fuerte viento y posible tormenta en Neuquén: el pronóstico para este fin de semana

Durante el fin de semana el clima permanecerá inestable, con fuertes vientos el sábado y posibles lluvias el domingo.

El pronóstico del tiempo para este fin de semana en Neuquén prevé fuertes ráfagas de viento y la llegada de tormentas a la región durante el Día de la Madre. Las temperaturas máximas estarán por encima de los 29 grados, mientras que las mínimas no bajarán de los 7°C.

Durante el viernes , el cielo permanecerá despejado. La mínima, de acuerdo al pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), llegará a los 22°C a lo largo del día, mientras que hacia la noche habrá un marcado descenso de la temperatura que bajará hasta los 2 grados. El viento soplará durante gran parte de la jornada entre 15 y 29 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h.

El primer día del fin de semana en Neuquén capital se caracterizará por las fuertes ráfagas de viento que se harán notar mayormente hacia la noche.

Para este sábado 18 de octubre, la AIC proyecta un cielo parcialmente nublado durante el día y cubierto hacia la noche. La temperatura máxima esperada es de 29°. El viento a lo largo del día, alcanzará los 35km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 46 km/h. Este viento soplará desde el Noreste (NE) y la presión se situará en 1013 hPa.

viento El pronóstico anticipa fuertes vientos para el sábado.

Por la noche, presentará un fuerte descenso térmico y un marcado aumento en la intensidad del viento. La temperatura mínima descenderá hasta los 11°, mientras que se prevé que el viento sople a 46 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 73 km/h. La dirección predominante continuará siendo Noreste (NE), y la presión se mantendrá en 1013 hPa.

Posibles tormentas durante el domingo

El domingo 19 de octubre, las celebraciones del Día de la Madre deberán hacerse bajo techo. A pesar de que las temperaturas serán agradables, se espera la llegada de lluvias.

Durante el día, el cielo estará nublado con posibilidad de tormentas. La temperatura máxima alcanzará los 32°. El viento, en comparación con la noche del sábado, será más moderado, soplando a una velocidad de 31 kilómetros por hora, con ráfagas que alcanzarían los 35 km/h. La dirección será del Noroeste (NO) y la presión de 1004 hPa.

Lluvia (11) Maria Isabel sanchez

En cuanto a la noche del domingo, las probabilidades de lluvia se disiparán pero el cielo permanecerá parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 7° y la velocidad del viento será de 25 km/h con ráfagas algo más fuertes que podrían alcanzar los 47km/h. El viento será del Suroeste (SO), con una presión de 1011 hPa.

Cómo continúa el tiempo durante la semana

De acuerdo con las proyecciones de la AIC, las condiciones de inestabilidad continuarán afectando la región durante el inicio de la próxima semana.

Para el lunes 20, se espera un clima inestable durante el día, con temperaturas que alcanzarán los 30°C. El viento soplará a 23 km/h con ráfagas de 38 kilómetros por hora. Por la noche, el cielo permanecerá cubierto y la temperatura descenderá a 9°C.

El martes 21 de octubre, la AIC prevé cielo parcialmente nublado durante el día y despejado hacia la noche, con una máxima que podría alcanzar los 24°. El viento proveniente del del suroeste será de 37 km/hs, con ráfagas entre 44 km/h y 52 km/h. La máxima rondará los 24° y el descenso de temperatura será marcado, llegando a los 2°.

Primavera (6) Maria Isabel sanchez

El miércoles 22, se espera un cielo despejado, con una máxima de 26°. El viento finalmente descenderá y soplará a 14km/h, con ráfagas de 20km/h. Por la noche, la temperatura se ubicará en 8°, con cielo parcialmente nublado. Las condiciones del viento se mantendrán a 15km/h, con ráfagas de 21km/h, proveniente del Noreste (NE).