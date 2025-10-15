Alerta por temporal de fuertes vientos y lluvia: a cuánto llegarán las ráfagas

El SMN advirtió que se esperan que los intensos vientos estén presentes durante toda la jornada. A qué provincias afectará.

En ocho provincias argentinas rige un alerta por vientos de hasta 90 km por hora.

El mal clima se mantiene durante la mitad de la semana en varias zonas del país, donde se espera un intenso temporal de viento que impactará a varias provincias este miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas en las últimas horas por viento fuerte, lluvia y viento zonda.

Según precisó el organismo, rige para este miércoles una alerta amarilla que afectará las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut.

Los sectores que serán afectados por fuertes vientos oscilarán, con pequeñas variaciones dependiendo de la localización geográfica, entre velocidades de 35 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Las zonas que llegarán a mayores intensidades en el viento serán en el sur del país.

viento La alerta traerá “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

En las provincias de La Pampa, Buenos Aires, San Luis, el sur de Córdoba y el este de Mendoza los fuertes vientos se sentirán por la noche. En Neuquén, Río Negro y Chubut llegarán durante la tarde.

Además, en gran parte del territorio de Mendoza, rige una alerta de nivel amarilla por viento zonda para la tarde de este miércoles. El SMN advirtió que "este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

mapa_alertas (16)

El Servicio Meteorológico Nacional brindó una serie de recomendaciones por los fuertes vientos:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenete alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estaciones tu vehículo bajo los árboles.

Mantené cerrada tu casa de la manera más hermética posible.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Alerta por lluvias: a qué zona afectará

Por otro lado, también está vigente otra alerta amarilla. Según se detalló, un sector del sur de Neuquén, puntualmente la zona de la cordillera de Huiliches, cordillera de Lácar y sur de Aluminé estarán afectadas por lluvias para la mañana del miércoles.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Desde el SMN se difunde una serie de consejos para evitar inconvenientes durante un pronóstico de lluvias intensas:

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima en Neuquén, según la AIC

En Neuquén capital, se espera para este miércoles un cielo parcialmente nublado que se irá despejando conforme avance la jornada. Se espera una velocidad promedio del viento de 50 km/h con ráfagas que llegarán a 70 km/h durante la tarde. Las temperaturas llegarán a una máxima de 24°C y una mínima de 0°C durante la noche.