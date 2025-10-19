Accidente en Ruta 22: dos heridos en un choque cerca del rulo de Capex

El hecho tuvo lugar este sábado por la noche frente a la escuela 301. Debido a la colisión, los lesionados fueron atendidos por personal del hospital local.

Este sábado, alrededor de las 22:50 horas, un impactante accidente tuvo lugar en ruta 22 y Ameghino en la ciudad de Plottier , frente a la Escuela 301. Dos camionetas fueron las protagonistas y se desconoce las causas de esta colisión.

Según se muestra en un video que compartieron Bomberos Voluntarios de Plottier, una camioneta Hilux terminó arriba de la banquina y otra camioneta volcó y quedó tendida sobre la ruta. Al lugar asistieron personal policial y del hospital local, quienes asistieron a los dos lesionados en el lugar.