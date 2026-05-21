Un joven murió atropellado por un camión en la ruta: el increíble motivo detrás del fatal accidente

El camionero se puso a disposición de los efectivos policiales tras la tragedia. Y la versión que dio el hombre es investigada por la Justicia.

Un brutal accidente ocurrió sobre la Ruta 35, cuando un camionero embistió a un peatón que circulaba por la vera de la ruta y lo mató. Según explicó, fue un increíble motivo el que lo llevó a realizar la fatal maniobra.

El trágico accidente ocurrió en cercanías a Huinca Renancó en la provincia de Córdoba . En el kilómetro 528 y a metros del acceso a la localidad, donde un camión conducido por un hombre de 39 años perdió el control y embistió a un joven que caminaba por la banquina.

Las autoridades se encuentran investigando las causas del accidente. Por el momento, medios locales dejaron trascender que el camionero se habría atragantado con un caramelo, lo que lo llevó a perder el control del vehículo por unos segundos.

Desde la Policía de Córdoba mantuvieron una postura de cautela respecto a la causa del atragantamiento. Si bien confirmaron que es la hipótesis principal, señalaron que "eso se está investigando" para no dar nada por cierto de forma apresurada, informaron a Vía Córdoba.

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Personal de Policía Caminera llegó al sector tras recibir la alerta por el accidente. Minutos después, un servicio de emergencias constató el fallecimiento de la víctima sobre la carpeta asfáltica.

Por su parte, la fiscalía de turno ordenó el resguardo de la escena para que la Policía Científica realice las pericias accidentológicas correspondientes.

Asimismo, el conductor del vehículo involucrado -cuyos datos tampoco trascendieron- detuvo su marcha de inmediato tras el accidente y se puso a disposición de los efectivos policiales para realizar la investigación correspondiente.

Un trágico accidente en la misma zona

El pasado sábado una joven pareja de Huinca Renancó murió cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 29 años, impactó la parte trasera de una moto en la que viajaban dos jóvenes de la localidad.

El siniestro fue en la ruta 27, en cercanías de Del Campillo. Los ocupantes de la moto fallecieron en el acto.

Otra tragedia se registró en la noche del domingo cuando una camioneta Nissan Frontier siguió de largo en el cruce de las rutas 27 y 35. La unidad en la que iban dos personas que regresaban de pescar terminó impactando contra un árbol. Un vecino de Vicuña Mackenna murió en el lugar.

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Dos tragedias en menos de una hora: murieron aplastadas una nena de 5 años y una chica de 15

La provincia de Córdoba fue azotada por dos tragedias casi simultáneas la semana pasada, que dejaron como saldo la muerte de dos menores de edad: una nena de 5 años y una adolescente de 15. Los hechos conmocionaron a toda la comunidad.

Los dos episodios fatales ocurrieron en el transcurso de tan solo una hora en localidades distintas. La muerte de la nena ocurrió en Córdoba capital, mientras que la adolescente falleció en Jesús María. Fuentes policiales revelaron con el paso de las horas detalles de las tragedias, de las que hay investigaciones en marcha.

Una nena de 5 años murió el pasado jueves por la noche cuando se le cayó encima un portón de hierro. Todo sucedió cuando su mamá sacaba el auto del garaje en barrio Altos de Vélez Sarsfield, de la ciudad de Córdoba, según informaron fuentes policiales. En tanto, una adolescente de 15 años perdió la vida en la ciudad de Jesús María, tras permanecer internada en estado crítico luego de que se le cayera encima un arco de fútbol.