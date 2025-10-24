Alerta naranja por temporal: pronostican fuertes tormentas y vientos de más de 100 km/h

Un frente frío ingresó al país y tendrá impacto en varias provincias. Advierten por actividad eléctrica frecuente y granizo.

Tormentas, lluvias y vientos que superarán los 100 km/h durante este viernes, y se prolongará en algunos sectores durante el fin de semana.

El jueves se confirmó el ingreso de un frente frío al centro y noreste del país. En varias zonas se manifestó en forma de intensas tormentas. Todo indica que este viernes las malas condiciones continúan y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas en una importante porción del territorio nacional.

Según precisó el organismo nacional, rigen una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por un fuerte temporal de tormentas, lluvias y vientos que superarán los 100 km/h durante este viernes, y se prolongará en algunos sectores del país durante el fin de semana.

Para este viernes 24, rige una alerta naranja por fuertes tormentas en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero . En estos sectores se espera que las precipitaciones ronden entre los 70 y 100 milímetros.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían superar los 100 km/h.

alerta smn (8)

Alerta amarilla: cuáles serán las zonas afectadas

Además, el norte de Entre Ríos, suroeste de Corrientes, sur de Santa Fe, gran parte de Córdoba, este de La Rioja, Catamarca, Tucumán, norte de Santiago de Estero y Chaco están afectadas por una alerta amarilla por tormentas.

Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Por otro lado, la región patagónica, el noroeste de Santa Cruz y sureste de Chubut tienen una alerta amarilla por vientos. En la cordillera, puntualmente el norte de Mendoza y el oeste de San Juan y La Rioja hay alerta por viento zonda.

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

vientos El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla.

El frente frío continuará su recorrido y, durante el sábado, la región del Litoral se posiciona como la principal afectada. Se espera allí el desarrollo de tormentas potentes con lluvias acumuladas de importancia.

Cómo sigue el alerta el fin de semana

Para la primera jornada del fin de semana, las alertas naranjas por tormenta rigen en: norte de Entre Ríos, Santa Fe, noroeste de Corrientes, este de Chaco y Santiago del Estero.

La advertencia amarilla corre para el norte de Córdoba, sur de Entre Ríos, este de Corrientes, este de Formosa y suroeste de Salta. En el sur continúa la alerta amarilla por viento, se extiende para todo el territorio de Santa Cruz, gran parte de Chubut y Tierra del Fuego.

Mientras tanto, la Patagonia registrará una postal habitual de finales de primavera en las latitudes australes. Una masa de aire de origen polar avanzará desde el sur y producirá lluvias y nevadas sobre Tierra del Fuego, Santa Cruz y el centro y oeste de Chubut y Río Negro.

Voladuras de techo, cortes de luz y caída de ramas por la tormenta

Pasadas las 21 horas del jueves, una fuerte tormenta azotó con fuerza en la localidad de Junín y zonas aledaña de la provincia de Buenos Aires, provocando daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz en al menos 15 barrios.

Las fuertes ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado, donde se sintió con más fuerza el temporal.

Tormenta amba (3)

Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.

El temporal también afectó a otras localidades del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, alrededor de las 22 horas, las intensas lluvias llegaron a Chivilcoy.

Fuertes tormentas provocaron destrozos en provincia de Buenos Aires

Otra localidad que sufrió destrozos por la intensidad de la tormenta fue Ameghino, donde también hubo caída de árboles e importantes cortes de luz. El personal de la Cooperativa Eléctrica, pese a la lluvia, trabajó para solucionar los inconvenientes.

De igual forma, podrían registrarse más destrozos durante la jornada de este viernes, debido a que la alerta naranja permanece vigente para la región, aunque se prevé que luego de la mañana descienda a nivel amarillo y que las condiciones mejoren durante la tarde.

Por otro lado, la intensa tormenta provocó la caída de granizo de gran tamaño en el sur de Córdoba durante la tarde de este jueves.