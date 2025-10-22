Alerta amarilla por tormenta con actividad eléctrica, granizo y fuertes vientos

El SMN emitió alertas para varios puntos del país para este miércoles. Se espera abundante caída de agua en cortos periodos.

La mitad de semana está marcada por fuertes fenómenos climáticos en distintas partes del país, y las autoridades ya lanzaron varias alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 22 de octubre una alerta amarilla por fuertes tormentas que afectará a seis provincias . Además, informaron que rige una alerta amarilla por vientos.

El organismo nacional confirmó que se avecinan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Alerta amarilla por tormentas intensas

La alerta por tormentas está vigente para este miércoles, y alcanzará al oeste de La Pampa, este y centro de Mendoza, este de Neuquén, oeste y norte de Río Negro.

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, indicó el SMN.

alerta smn (7)

La zona que se llevará lo más pesado será el oeste y parte del centro de Salta, que también será azotado por fuertes tormentas.

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual. Las mayores precipitaciones se esperan entre la tarde del jueves 23 y el viernes 24", indicaron desde el organismo.

Alerta por fuertes vientos

Por otro lado, en las últimas horas se alertó sobre una advertencia de nivel amarillo por fueres vientos, que afectarán el centro y norte de Santa Cruz. Se esperan velocidades entre los 40 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.

Por último, el organismo nacional recomendó que se debe “evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.

Se esperan tormentas fuertes para la ciudad de Neuquén

El pronóstico anticipa para este miércoles alerta amarilla por tormentas para Neuquén Capital y parte del sector Este de la provincia. Se espera tiempo caluroso, húmedo y, por supuesto, inestable.

Ante un fenómeno de este tipo, recomiendan que: no saquen la basura; que retiren objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; también, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas. Además, estar atento ante la posible caída de granizo. Principalmente recomiendan a la población de la zona afectada que deberían informarse por las autoridades pertinentes. También que siempre tengan lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

image

El SMN puntualizó que la alerta por tormentas se focalizará en la zona de Confluencia, el Este de Añelo, el Este de Pehuenches y Picún Leufú. Además, que el fenómeno se materializará en horas de la noche.

En tanto que, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó que se mantendrá la variabilidad en el estado del tiempo en toda la región por la alternancia de aire cálido y húmedo con el ingreso de pulsos fríos. Pronosticó períodos inestables con formación de tormentas. Anticipó que durante el fin de semana ingresará aire polar con lluvias y nevadas en cordillera. También que habrá lluvias y neviscas en meseta, centro de Neuquén y Río Negro entre el domingo y el lunes. Habrá altas presiones con noches y madrugadas frías en el comienzo de la semana.