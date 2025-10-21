Alerta por fuertes tormentas, granizo y vientos intensos: qué provincias estarán afectadas

El SMN emitió una alerta y advirtió que se espera abundante caída de agua en cortos períodos, con frecuente actividad eléctrica.

El mal clima se mantiene en varias secciones del país para la continuidad de la semana, y ante este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas meteorológicos para este martes.

Según precisó el organismo, se anticipan tormentas fuerte s con posible caída de granizo, además de la presencia del viento zonda. ¿Qué zonas estarán afectadas?

Por un lado, rige para este martes 21 de octubre una alerta de nivel amarillo. La nueva advertencia del organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.

La advertencia alcanzará a zonas del centro, sur y oeste de Buenos Aires; el sur de Córdoba; el este y norte de La Pampa; y la franja central de San Luis.

El SMN detalló que se espera que las tormentas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h. "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. Los mayores acumulados se esperan durante el día jueves 23 de octubre", se indicó.

El jueves 23 de octubre, el alerta regirá para el sur de Córdoba, el este de La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Además, se espera un alerta amarillo por tormentas en el noreste de Santiago del Estero y la mayoría del territorio de Chaco.

mapa_alertas (21)

Alerta por viento zonda: a qué zona del país afectará

Asimismo, rige una alerta amarilla por viento zonda durante la tarde de este martes. El organismo difundió que "el área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas".

Los sectores de la provincia de Mendoza que estarán afectados son: la zona baja de Malargüe, cordillera de Malargüe y la cordillera de San Rafael.

Recomendaciones del SMN para tormentas fuertes

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones por viento zonda

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima esta semana en Neuquén: ¿Continúa el viento?

El clima en Neuquén y la región se mantendrá estable, sin probabilidades de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 29 grados, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo confirmó que no se esperan lluvias en los próximos tres días y que predominarán los cielos despejados o ligeramente nublados.

Desde este martes, el tiempo se presentará con cielos mayormente despejados y una amplitud térmica pronunciada: las mínimas rondarán los 11 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 29 °C.

Paseo costero (3).JPG Maria Isabel Sanchez

El viento soplará del sector oeste, con velocidades entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían llegar a 50 km/h durante las tardes, aunque sin generar condiciones de inestabilidad. No se prevé ningún tipo de precipitación en ese período.

Según precisaron, el martes se presentará con cielo despejado durante todo el día y sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 14 °C de mínima y 23 °C de máxima, con una jornada agradable y estable. El viento soplará del sector oeste, con velocidades entre 13 y 22 km/h y ráfagas leves, sin superar los 30 km/h.

En tanto, el miércoles continuará el tiempo estable y seco, con cielo mayormente despejado y viento leve a moderado del oeste. La mínima se ubicará en 11 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C, lo que marcará la jornada más cálida de la semana.

No se esperan lluvias ni cambios bruscos en la presión o humedad, por lo que el ambiente se mantendrá templado y soleado. En tanto, las ráfagas podrían llegar hasta los 41 km/h en horas de la tarde.