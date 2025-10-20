Viento y alerta por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para Neuquén

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas publicó los detalles del clima para esta semana y el principio del finde.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) actualizó el pronóstico del tiempo para esta semana. El organismo estatal informó que los días estarán en rangos de temperatura agradables, con mucha amplitud térmica y algunos periodos de inestabilidad con fuertes vientos.

Este lunes 20 , se espera clima inestable, 30°C de máxima y viento de 24 km/h con ráfagas del oeste de hasta 48 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá hasta 9°C y el viento se volverá más intenso, con un promedio de 46 km/h y ráfagas de 63 km/h. El cielo pasará a estar cubierto.

Al mismo tiempo, el SMN publicó una alerta amarilla para el departamento Los Lagos, en el sur de la provincia, por intensas lluvias que podrían llegar a valores de entre 10 y 20 mm de precipitación acumulada.

El martes 21 tendrá cielo parcialmente nublado y la temperatura se encontrará en rangos más fríos que el día anterior. Yendo de 23°C durante la tarde a 4°C hacia la noche. El viento será de calmo a leve, llegando a ráfagas de 28 km/h por la noche. Sobre el final de la jornada el cielo estará cubierto.

El miércoles 22, el día estará mayormente despejado. La temperatura volverá a rondar los 30°C y descenderá hasta 7°C. Durante la noche se espera inestabilidad y el viento será leve toda la jornada.

Para el jueves 23, el cielo estará completamente cubierto toda la jornada. La temperatura llegará a 25°C durante la tarde y descenderá hasta 5°C a la noche. El viento será leve durante el día pero aumentará en intensidad para la noche, llegando a ráfagas del suroeste de 66 km/h.

De cara al finde, el viernes 24 estará completamente despejado toda la jornada. La temperatura variará de 21°C durante el día a 1°C hacia la noche. El viento será constante todo el día, rozando los 40 km/h en promedio y llegando a ráfagas de 56 km/h.

Ya entrado el finde, el sábado 25, se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día. Las temperaturas llegarán a una máxima de 22°C y a una mínima de 8°C. Hacia la noche, el viento aumentará en intensidad, con ráfagas de hasta 68 km/h.

Se vuela todo: alerta amarilla por fuertes vientos en ocho provincias

Este lunes 20 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos en siete provincias de Argentina. Además, Mendoza se encuentra bajo un alerta por viento zonda.

En esa línea, destacó que la alerta amarilla por fuertes vientos que afectará al suroeste de la provincia de Buenos Aires, noroeste de San Luis, noreste de Mendoza, sureste de La Rioja, sureste de Catamarca. “El área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h”, señaló el SMN.

Viento En el Día de la Madre, varias provincias están bajo alerta por vientos fuertes de hasta km/h. La precausiones del Servicio Meteorológico Nacional.

También, tres provincias del sur del país están bajo alerta amarilla por viento. Las afectadas son la franja oeste y centro de Río Negro; el oeste y centro de Chubut. El SMN informó que "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h".

En tanto, el organismo informó que rige una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno afectará al sureste de Mendoza (en la tarde) será afectado a por viento Zonda “con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h”. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas.