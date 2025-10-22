Alerta meteorológica en Neuquén: ¿Cuándo llega la tormenta con viento?

El SMN emitió este miércoles una advertencia por tormenta que abarca parte de la provincia. Enterate a qué hora está pronosticada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles una alerta amarilla por tormentas en varios puntos del país. Neuquén es una de las provincias afectadas y la región se prepara para recibir el mal clima.

Las zonas de la provincia que, según el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, serán azotadas por fuertes tormentas, son el departamento Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú .

"El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", detalló el SMN.

tormentas Las autoridades brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta en este contexto.

El organismo nacional pronostica que la llegada de la tormenta será durante la noche. A pesar de esperarse lluvia, granizo y actividad eléctrica, no se prevé viento fuerte. Este llegará tan solo a 31 km/h. Las probabilidades de precipitación para la capital provincial oscilan entre un 40% y 70%, variable con el pasar de las horas.

Recomendaciones del SMN por el alerta por tormenta

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima los próximos días en Neuquén capital

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) publicó su pronóstico extendido a 6 días. En él destacan las posibles tormentas para la noche del miércoles y del jueves. Además, la semana estará marcada por nubosidad total durante casi toda la semana.

alerta tormenta

Este miércoles 22, la temperatura llegará a 26°C durante la tarde y bajará hasta 6°C por la noche. Por esas horas se esperan las tormentas anunciadas por el SMN. El viento será leve.

El jueves 23 el clima será similar, aunque el cielo permanecerá completamente cubierto y el viento se intensificará hacia la noche, llegando a ráfagas de 70 km/h. La probabilidad de tormentas se repite.

Para el viernes 24, el cielo permanecerá mayormente despejado toda la jornada. La temperatura máxima será de 20°C y la mínima descenderá hasta 1°C a la noche. El viento llegará a ráfagas de 56 km/h sobre el final de la jornada.

El fin de semana comenzará mayormente despejado y con 20°C de máxima el sábado 25. Durante la noche de ese mismo día, la temperatura descenderá hasta 4°C y las ráfagas de 50 km/h serán constantes toda la jornada.

El domingo 26 estará nublado todo el día. Las temperaturas descenderán notoriamente, llegando a máximas de 16°C y mínimas de 0°C. El viento será moderado, con un promedio de velocidad de 45 km/h durante todo el día.