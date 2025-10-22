Provincia otorgó aporte financiero a Senillosa para obras de asfalto en la localidad

Son 900 millones de pesos que permitirán mejorar la conectividad. Beneficiará a 7.000 frentistas y terminará con el anegamiento de calles.

Mediante el Decreto N° 1333/25 firmado por el gobernador Rolando Figueroa , la Provincia anunció este miércoles el otorgamiento de un aporte reintegrable de 900 millones de pesos a la Municipalidad de Senillosa, que serán destinados a la realización de 20.170 metros cuadrados de asfalto en la localidad.

Según se indicó, el municipio reembolsará los fondos en 18 cuotas iguales , mensuales y consecutivas, de 50 millones de pesos cada una.

La obra tiene como finalidad consolidar la trama urbana de Senillosa, favoreciendo la accesibilidad de todos los sectores de la ciudad de manera ordenada y limpia. La misma generará un notorio impacto positivo en la calidad de vida de las familias, consolidando el casco urbano de la localidad.

image

Serán 17 cuadras de pavimento, que beneficiarán a 700 frentistas y a 15.000 vecinos y vecinas de manera indirecta.

Anegamientos

Además de favorecer la transitabilidad vehicular y peatonal, lo obra contribuirá a mejorar el escurrimiento pluvial y eliminará los problemas de anegamientos de calles.

A partir de la concreción de los trabajos, la municipalidad de Senillosa podrá reducir considerablemente los costos de relleno, perfilado y mantenimiento de calzadas no pavimentadas.

“La obra tiene un presupuesto de 1.007.665.779 pesos y jerarquizará la zona, motivando el desarrollo económico comercial, elevando los estándares de calidad de vida urbana de los vecinos de la localidad”, se informó desde el gobierno neuquino.

Otras obras en Senillosa

Durante el pasado acto aniversario de Senillosa, en septiembre pasado, el gobernador Rolando Figueroa inauguró, junto con el intendente local, Lucas Páez, 8.000 metros cuadrados de pavimento y cordón cuneta en el barrio San José. Luego supervisó obras que están en marcha como el Plan 18 viviendas y la construcción de la nueva escuela primaria. “Hace más de cuarenta años que no se ejecuta una escuela en Senillosa”, indicó el gobernador en la ocasión y señaló la importancia de “un Estado eficiente, pero presente”.

image

Asimismo, valoró la gestión comunal y sostuvo que “se nota la presencia de un intendente y un municipio activo en cada uno de los sectores de la ciudad. Hay mucho progreso, hay obras en marcha, hay muchas familias que se están incorporando a la posibilidad de tener gas, hay muchas familias que hoy tienen la posibilidad de tener su cuadra asfaltada”, enumeró.

La obra de asfalto mejora la calidad de vida de 320 vecinos de manera directa y más de 700 de manera indirecta.

Al recorrer la obra donde se construye la nueva escuela primaria, el gobernador remarcó que “hace más de cuarenta años que no se ejecuta una escuela en Senillosa. Entonces, debemos prever el crecimiento que va a tener Senillosa, acompañarlo y ya ir proyectando la próxima escuela en Arroyito”.

Figueroa señaló que todo esto es posible a partir del “modelo neuquino”, que “es el que tenemos que defender, que rescatar para seguir mostrándole a nuestra ciudadanía, que es el modelo en el cual hemos elegido vivir los neuquinos”.