Senillosa: quedó preso el salvaje pistolero que sorprende a sus víctimas en bicicleta

Uno de los últimos ataques lo protagonizó en plena calle, en el barrio Unión y la persona agredida permanece internada. Lo acusaron por intento de homicidio.

El salvaje pistolero de Senillosa quedó preso luego de la formulación de cargos.

El pistolero de la bicicleta que se movía en forma impune en algunos barrios de Senillosa quedó preso luego de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) lo acusó por intento de homicidio.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi fue la encargada de acusar al temible delincuente, identificado por sus iniciales como J.B.P.G. Le atribuyó haber intentado asesinar a otro efectuándole al menos cinco disparos en la calle, en la ciudad de Senillosa.

La acusación la realizó la semana pasada junto a la asistente letrada Agustina Jarry en la Ciudad Judicial, durante una audiencia en la que pidió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva.

Los acusadores y la defensa llegaron a un acuerdo y el acusado cumplirá un castigo de 12 años y medio de cárcel efectiva.

Cinco disparos a quemarropa

Según la investigación preliminar del MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 26 de septiembre alrededor de las 14:30, en el barrio Unión.

El acusado, J.B.P.G., efectuó los disparos hacia un hombre luego de llegar en bicicleta a la esquina de las calles Gregorio Álvarez y San Martín. En esa intersección, se bajó e increpó a la víctima y "con clara intención de darle muerte, le efectuó cinco disparos a corta distancia, uno de los cuales lo hirió gravemente en el sector intercostal derecho”, detalló la fiscal del caso. Además, remarcó que el imputado no logró concretar el homicidio “por cuestiones ajenas a su propia voluntad, tales como la mala puntería y la oportuna intervención médica recibida por la víctima”.

Luego del ataque, J.B.P.G. se fue en la bicicleta y la víctima fue trasladada hacia el hospital de Senillosa y luego hacia el hospital Castro Rendón de Neuquén, donde permanece internada en terapia intensiva.

Agustin Garcia Guadalupe Inaudi.jpg La asistente letrada Guadalupe Inaudi recibió amenazas de parte de uno de los narcos acusados y el fiscal jefe Agustín García pidió frenar el juicio.

El delito que atribuyó la fiscal del caso fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de autor.

Como medida cautelar, requirió que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por seis meses.

El juez de garantías Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación en seis meses.

Sobre el pedido de prisión preventiva, lo respaldó por seis meses.

El pistolero de Rincón de los Sauces

También, la semana pasada, fue acusado un pistolero de Rincón de los Sauces que baleó a un hombre en la cabeza.

De acuerdo a la información recolectada por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido el 10 de octubre alrededor de las 6 de la mañana.

La expareja del acusado estaba en su casa con un grupo de amigos y amigas. Hasta ese lugar llegó el pistolero, identificado como J.C.R., quien tras exigirle que salga hacia afuera, la agredió verbalmente y físicamente.

Luego, bajo el supuesto de que ella mantenía una relación con uno de los hombres que estaba en el interior, ingresó a la casa y le disparó a la altura de la cabeza, provocándole una lesión en la zona parietal izquierda.

Tras efectuar el disparo, J.C.R. volvió a agredir a su expareja y con el arma en la mano la amenazó e intentó llevársela por la fuerza. La mujer se resistió y el agresor, finalmente, escapó en una moto.