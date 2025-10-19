Licitan más de 10 locales comerciales en el Complejo Termal Copahue: hasta cuándo se reciben ofertas

El Ente Provincial de Termas licita 15 locales en el complejo, para fortalecer la oferta turística y comercial de la próxima temporada.

El Ente Provincial de Termas del Neuquén abrió una licitación para concesionar más de 10 locales comerciales en el Complejo Termal Copahue funcionales al rubro y que puedan darle vida a este espacio turístico.

Se trata de la Licitación Privada N.º 06/2025 , que tiene por objetivo otorgar en concesión 15 locales comerciales ubicados en el Centro Termal Copahue. La iniciativa busca fortalecer la oferta turística y de servicios del complejo, además de promover la actividad económica local y la generación de empleo durante la temporada alta.

Según detalla el pliego oficial, los espacios disponibles corresponden a " 11 locales comerciales, un depósito y otro denominado confitería" , todos situados en la galería comercial del centro termal, entre las calles Dr. Ortiz Vélez, Dr. Herrero Ducloux y Cacique Cheuquel.

Hasta cuándo se podrán presentar los proyectos para locales en las Termas de Copahue

El local identificado como confitería cuenta con una estructura equipada con sector de recepción con barra, cocina, depósito y un espacio común con acceso a sanitarios, lo que lo convierte en una oportunidad ideal para emprendimientos gastronómicos orientados a los visitantes del complejo.

Los pliegos de bases y condiciones pueden consultarse de forma gratuita en el sitio web oficial del Ente Provincial de Termas del Neuquén, donde también se encuentra disponible toda la documentación requerida para participar. Las ofertas deberán presentarse hasta el martes 22 de octubre, tanto en la Mesa de Entrada de las oficinas administrativas del ente en Neuquén capital (Leguizamón 635) como en la sede de Loncopué (calle Belgrano s/n).

La apertura de sobres se llevará a cabo el mismo día, 22 de octubre a las 13 horas, en la Sala de Reuniones del Ente Provincial de Termas, ubicada en Gobernador Rodríguez s/n de Loncopué.

"Se busca sumar servicios y acompañar el desarrollo de emprendedores locales"

Desde el organismo destacaron que la convocatoria forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno provincial para potenciar el turismo termal y mejorar la infraestructura comercial del complejo, uno de los destinos más elegidos por visitantes nacionales e internacionales durante la temporada alta.

"Copahue es un punto emblemático del turismo neuquino y cada año miles de visitantes llegan en busca de sus aguas termales. Con esta licitación, se busca sumar servicios y acompañar el desarrollo de emprendedores locales", señalaron desde el Ente.

El Centro Termal Copahue es uno de los atractivos turísticos más importantes del norte neuquino, reconocido por sus recursos termales naturales y su infraestructura destinada al bienestar y la salud. La nueva concesión de espacios permitirá ampliar la oferta comercial, favoreciendo la experiencia de los visitantes y el desarrollo económico de la región.

Las propuestas de verano que ofrecen desde Caviahue-Copahue

Durante la Feria Internacional de Turismo (FIT), la localidad de Caviahue-Copahue presentó ante el público nacional e internacional su variada oferta turística para la temporada de verano. Desde el ámbito público y privado destacaron el trabajo coordinado para recibir a los visitantes con una propuesta que combina naturaleza, termalismo y eventos culturales.

Desde la Cámara de Hoteleros, Gastronómicos y Actividades Afines de Caviahue, Gladis Mux destacó la amplia agenda de actividades que se desarrollará en ambas localidades.

"En Caviahue, el 21 y 22 de febrero se realizará la Fiesta de la Cerveza; el 7 de marzo, la Fiesta del Telar; y el fin de semana siguiente, la Fiesta del Piñón. En abril celebraremos el aniversario de la localidad". Agregó que "la temporada termal en Copahue se extenderá hasta abril, y durante esos meses habrá múltiples propuestas: el 15 de enero se celebrará el aniversario de la localidad, del 1° al 8 de febrero se vivirá el evento Copahue Medita, y en abril tendrá lugar la Semana Termal, que marca el cierre de la temporada".