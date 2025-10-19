Quiso robar cerca de un predio de AESA y fue sorprendido por la seguridad privada

El intento de robo tuvo lugar este sábado por la noche, ya que personal policial acudió al lugar rápidamente.

Durante la madrugada del domingo 19, un hombre fue detenido por el personal de la Comisaría Quinta de Centenario luego de que intentara cometer robos en una vivienda del Parque Industrial de Centenario y en el predio de una empresa cercana.

El hecho se registró pasadas las 02.30 , cuando un vecino de la calle Río Negro se alarmó al escuchar los ladridos de los perros. Revisando las cámaras de seguridad, observó a un sujeto saltando el portón de la vivienda e intentando forzar las puertas de una camioneta. Al no lograr su objetivo, el sospechoso huyó hacia el predio de la empresa AESA , donde ingresó tras escalar un paredón.

Cuando la policía llegó al lugar, los encargados de seguridad ya habían reducido al hombre. Fue detenido y trasladado a la dependencia policial . Se trata de un hombre de 44 años, domiciliado en la Peatonal 14 del Barrio Los Pioneros.

detenido parque industrial

Durante la mañana, la Fiscalía dispuso su libertad, aunque quedó supeditado al inicio de una causa en su contra. Según revelaron, se trata de un hombre con antecedentes por delitos de la misma índole.

Violento intento de robo en una concesionaria: con máscaras, maniataron a los guardias con alambre

A fines de septiembre, un violento intento de robo tuvo lugar a una concesionaria el fin de semana pasado. La policía se mostró ocupada durante horas en dar con los ladrones, que demostraron ir muy bien preparados. Amenazaron y maniataron a dos guardias de seguridad, pero un mal paso los hizo huir con las manos vacías.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, detalló a LMNeuquén que el violento golpe -finalmente frustrado- ocurrió el sábado pasado, cerca de la medianoche. El blanco fue la concesionaria Taraborelli, ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té, la cual era solo custodiada por dos guardias privados contratados por la empresa.

Allí fue que, mientras los guardias pasaban una noche más de trabajo, fueron sorprendidos en la garita por "entre tres y cuatro delincuentes, todos enmascarados y con guantes, quienes a punta de pistola los amedrentaron y redujeron", relató Rebolloso.

Sin perder tiempo, los ladrones maniataron a los cuidadores con alambre y luego fueron hasta el sector de la concesionaria donde se encontraba la caja fuerte, aparentemente muy seguros de lo que hacían y adónde iban. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado.

Mientras intentaban desactivar el sistema de alarma para contar con más tiempo, cortaron un cable equivocado y produjeron el resultado opuesto: activaron las alarmas. De esta manera, no les quedó más opción que huir con las manos vacías antes de ser atrapados.