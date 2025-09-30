¿Copahue abre antes de tiempo? La sorpresa que prepara la temporada de termas

Cada vez hay más interesados en disfrutar la temporada de verano con un descanso que ofrece muchos beneficios para la salud.

La tradicional temporada termal de Copahue , que cada año se extiende del 1° de diciembre al 1° de mayo, podría comenzar este 2025 con un mes de anticipación. El presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, adelantó que ya se coordinan tareas con distintos organismos para habilitar el camino y poner en marcha el complejo a mediados de noviembre.

“Estamos organizando la apertura antes de lo habitual, y la idea es poder comenzar en noviembre. Eso implica coordinar con Vialidad, con Salud y con el municipio, porque es un gran desafío, pero lo estamos trabajando en conjunto con el intendente”, explicó Ramos.

El anuncio se enmarca en un contexto marcado por la disminución de las nevadas en la zona cordillerana, lo que permite disponer de los accesos antes de tiempo . La apertura anticipada, además, busca dar respuesta a la creciente demanda de turistas que se interesaron en el producto “Termas” durante la última Feria Internacional de Turismo (FIT), en la que Neuquén participó con un stand propio.

Copahue 1.jpg

“Fue una experiencia muy positiva. El producto único que tenemos en la provincia que es Termas Nieve despertó mucho interés y también recibimos numerosas consultas de cara a la temporada de verano”, señaló el funcionario.

En apenas dos meses de la temporada 2025, más de 600 personas ya visitaron las termas de Copahue, duplicando la cantidad registrada en el mismo período del año pasado. La cifra confirmó el crecimiento sostenido de este destino neuquino, que se posiciona como una de las propuestas de turismo de bienestar más originales y exclusivas del país.

El Ente Provincial de Termas impulsa desde 2024 un concepto innovador que, a nivel mundial, solo se repite en lugares tan lejanos y diversos como Alaska, Japón e Islandia: la posibilidad de sumergirse en aguas termales cálidas mientras todo alrededor está cubierto por un manto de nieve. Fumarolas, vapores y el aroma característico del suelo volcánico completan un escenario natural de gran impacto visual y sensorial.

termas de copahue nieve

Un atractivo que combina salud y turismo

Las termas de Copahue son reconocidas internacionalmente por las propiedades de sus aguas mineromedicinales, fangos y vapores volcánicos, que atraen a turistas tanto por motivos de salud como de recreación. Con la apertura anticipada, se espera que el flujo de visitantes se incremente y beneficie no solo al complejo, sino también a toda la economía regional.

“Copahue es un producto que combina naturaleza, salud y turismo. Anticipar la temporada nos da la posibilidad de aprovechar mejor el movimiento y posicionar a la provincia como un destino de excelencia”, indicó Ramos en declaraciones a LU5.

Termas Copahue

El funcionario señaló que en las próximas semanas se definirá la fecha exacta de apertura, que dependerá del avance de los trabajos de accesibilidad y de las condiciones climáticas. “La idea es que el 1° de noviembre se pueda abrir el camino y que a mediados de mes gran parte del complejo ya esté en funcionamiento”, concluyó.

De concretarse, sería la primera vez en muchos años que Copahue abre sus puertas con tanta anticipación, marcando un hito para la actividad termal y turística de la provincia.

Temporada termal en Copahue 2025

Apertura anticipada: mediados de noviembre, aún no está definido el día exacto.

Cierre previsto: 1° de mayo de 2026.

Accesos: se habilitará primero el camino al complejo; dependerá de las condiciones climáticas.

Servicios disponibles: baños termales, fangoterapia, vapores volcánicos y programas de salud.

Ubicación: Copahue está a 19 km de Caviahue y a 376 km de Neuquén capital.