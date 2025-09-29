Neuquén: pasaron a planta permanente a 51 estatales de un organismo provincial

El viernes pasado el gobernador firmó el decreto para darle continuidad todo el año a los empleados que ya tenían 10 temporadas en funciones.

El presidente del Ente Provincial de Termas de Neuquén, Matías Ramos, confirmó este lunes que 51 trabajadores estatales que ya se desempeñaban en el organismo hace 10 temporadas fueron reconocidos como parte de la planta permanente con funciones durante todo el año.

La decisión fue del gobernador Rolando Figueroa, quien el viernes pasado firmó el decreto para brindarle a estos empleados continuidad laboral y de esa forma también más personal durante todo el año al organismo provincial.

"La verdad que en un momento de achiques en el Estado nacional, que hoy la Provincia le esté dando esta seguridad a los trabajadores es un gran logro y una decisión política que está llevando a cabo nuestro gobernador", destacó Ramos.

termas de copahue paro de ate gentileza

Los empleados reconocidos ya habían pasado entre 10 y 12 temporadas trabajando durante seis meses, y ahora van a prestar servicios todo el año. Además, dijo que gracias a la apertura del convenio de colectivo trabajo lograron un ascenso masivo para toda la planta del ente y también nuevas bonificaciones.

"Esto va a generar una gran diferencia y tranquilidad para estos trabajadores que antes el 1° de mayo se quedaban sin cobrar los haberes. Por ahí el gobierno le daba un subsidio, pero bueno, esto es una tranquilidad que llega en un contexto difícil. Hoy la provincia pueda estar realizando este pase, nosotros lo celebramos y también con aumento de categorías y bonificaciones", describió el funcionario, quien se sumó al organismo con la llegada de Figueroa a la gobernación.

Ramos celebró además los nuevos derechos que tendrán los trabajadores del Ente Provincial de Termas, y dijo que se lograron bonificaciones para los trabajadores que se desempeñan al aire libre y las horas nocturnas. "Son más de 12 bonificaciones nuevas que van a estar percibiendo", agregó.

matias ramos copahue

Termas en la capital

Además, el presidente de Termas se refirió al avance de la obra de sus instalaciones en la capital y aseguró que trabajan arduo para poder brindar pronto los servicios que supieron tener en alguna oportunidad para la gente del Valle.

"Sí, en este momento estamos en un proceso de obras. Calculamos que en noviembre o principios de diciembre, que es el plazo de que termina la obra, vamos a estar reinaugurando el centro termal de Neuquén en Planas y Leguizamón", anunció en declaraciones a LU5.

Contó que están alquilando un edificio donde pronto van a tener nuevas prestaciones disponibles como las aguas para nebulizaciones, que dijo tienen un gran impacto muy positivo ante las enfermedades respiratorias.

Por otra parte, Ramos contó que también en Copahue están trabajando en la infraestructura para poder brindar un mejor espacio. Dijo que desde que asumieron al frente de este organismo detectaron que no era accesible para todas las personas, por lo que trabajan en generar mayor accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

"Todos van a poder acceder por primera vez en la historia de Copahue a la Laguna del Chancho y la Laguna Verde con sillas hidráulicas", anunció el funcionario, quien contó también que están realizando veredas para sumar accesibilidad en todos los espacios del complejo termal.