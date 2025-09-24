Tiene fecha el pago de sueldos de septiembre a estatales de Neuquén

El gobierno provincial hizo el anuncio este miércoles. Alcanza a la totalidad de los trabajadores y al sector pasivo.

El gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la fecha de pago de los sueldos de septiembre a los trabajadores estatales. Fue confirmada por el Ministerio de Economía, Producción e Industria y alcanza a la totalidad de los trabajadores y al sector pasivo.

El pago se concretará el martes 30 de septiembre, once días después de haber abonado la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo correspondiente a 2025. Ese día, tal como acostumbra la actual gestión de gobierno, estarán depositados los haberes para la totalidad de los agentes del Estado y el sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), es decir, jubilados, pensionados y retirados.

Los haberes serán depositados en las cuentas que cada trabajador tiene en el Banco de la Provincia del Neuquén (BPN). "Desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, el pago de sueldos a la administración provincial se realiza antes de que culmine el mes y para la totalidad de los agentes del Estado. Esto es posible por el programa de austeridad que implementó y que consiste en la eliminación de gastos innecesarios para reforzar partidas en áreas esenciales como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura", destacaron.

Cajeros automáticos.

Estatales de Neuquén cobraron con aumento la segunda cuota de ropa de trabajo

El pasado viernes 19 de septiembre, el Gobierno de la Provincia del Neuquén hizo efectivo el pago de la segunda cuota de la asignación por ropa de trabajo, correspondiente a 2025.

El pago fue para todos los sectores de la administración pública provincial, incluida Policía, salvo docentes y aquellos que reciben directamente la indumentaria; es decir: Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dirección provincial de Vialidad y Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (CIPPA).

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria de la Provincia precisaron que el monto de la segunda cuota fue de 236.558 pesos, mientras que la primera -que se pagó el 16 de abril- fue de 212.608 pesos. La diferencia radica en la variación que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre abril y agosto de este año.