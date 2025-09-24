El hallazgo de un submarino nazi en la costa argentina: un secreto oculto por 77 años

El hallazgo fue validado como el más importante de la historia naval argentina, pero también abre interrogantes.

Enterrado bajo el mar durante décadas, el submarino nazi se convirtió en una cápsula intacta de la Segunda Guerra Mundial.

Un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial fue localizado frente a la costa argentina, a más de siete décadas de su llegada al país. El hallazgo, coordinado por el periodista e investigador Abel Basti dentro del proyecto Eslabón Perdido , abre un capítulo inédito ya que fue reconocido como el descubrimiento más importante de la historia naval argentina.

A su vez, este hallazgo frente a las costas de Quequén en la provincia de Buenos Aires, también abre interrogantes sobre los posibles planes de fuga de jerarcas nazis hacia Sudamérica en los últimos días del conflicto bélico.

El casco de 80 metros de eslora , fue identificado en aguas del Mar Argentino con tecnología de última generación. Según explicó Basti, el submarino presenta signos de haber sido deliberadamente explotado , lo que podría vincularse a un operativo de ocultamiento tras el fin de la guerra en Europa.

El descubrimiento fue confirmado en 2022 por la Prefectura Naval Argentina y el Servicio de Hidrografía Naval, que incorporaron la nave al Derrotero Argentino y a las cartas náuticas oficiales. De esta manera, el hallazgo dejó de ser un simple rumor y pasó a integrar los registros marítimos del país.

submarino2 El hallazgo del submarino nazi reabre preguntas sobre las rutas secretas de fuga tras la caída del Tercer Reich.

El proyecto Eslabón Perdido, integrado por investigadores y voluntarios, se dedica a localizar naufragios no registrados y a reconstruir su historia mediante archivos históricos, diarios de época y relatos de pescadores. Para este caso se utilizó sonar de barrido lateral y un vehículo submarino remoto (ROV), herramientas que permitieron obtener imágenes precisas sin alterar el lugar.

Reconocimiento local y respaldo institucional

Antes de obtener repercusión nacional, el proyecto recibió apoyo de los municipios de Necochea y Lobería, además de instituciones como la Junta Vecinal de Arenas Verdes, la Asociación Amigos del Museo y Archivo Histórico de Necochea y el Museo La Lobería Grande. Estas entidades colaboraron con recursos, contactos y testimonios que resultaron claves para sostener la búsqueda en la zona.

El Senado de la Nación aprobó un respaldo institucional al proyecto, quedando pendiente la confirmación del Poder Ejecutivo. Esta medida permitiría profundizar la investigación y difundir los resultados a nivel internacional. Con ello, Quequén y Necochea se posicionan como epicentro de un hallazgo con relevancia científica y proyección mundial.

Un hecho sin precedentes en la historia naval argentina

El descubrimiento de este submarino alemán constituye un acontecimiento único en la historia naval del país. A diferencia de otros naufragios documentados, como el bergantín goleta Republicano o la corbeta británica Swift, el caso no tenía registro previo ni antecedentes en archivos oficiales.

El hallazgo no solo aporta información sobre el tránsito de embarcaciones durante la posguerra, sino que también revive teorías sobre operativos de escape del régimen nazi hacia Sudamérica. Para los investigadores, la evidencia de explosiones controladas en el casco sería una pista de que la nave no se hundió por accidente, sino como parte de un plan cuidadosamente diseñado.

Más allá de las hipótesis históricas, el descubrimiento pone sobre la mesa la importancia de los proyectos interdisciplinarios que combinan saberes académicos, memoria oral y tecnología de vanguardia. La localización del submarino nazi no solo enriquece la historia argentina, sino que también coloca al país en el centro de una investigación que despierta interés en el ámbito internacional.