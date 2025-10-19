Accidente en Ruta 22: dos heridos en un choque cerca del rulo de Capex

El hecho tuvo lugar este sábado por la noche frente a la escuela 301. Debido a la colisión, los lesionados fueron atendidos por personal del hospital local.

Este sábado, alrededor de las 22:50 horas, un impactante accidente tuvo lugar en ruta 22 y Ameghino en la ciudad de Plottier , frente a la Escuela 301. Dos camionetas fueron las protagonistas y se desconoce las causas de esta colisión.

Según reveló el comisario Muñoz en diálogo con LMNeuquén , los vehículos involucrados fueron una camioneta Toyota Hilux y una Citroën Berlingo. En el vehículo de mayor porte se transportaba un hombre sólo mientras que en la Berlingo una pareja junto a su hijo de 10 meses.

En un video que compartieron Bomberos Voluntarios de Plottier, se puede ver que la camioneta Hilux terminó arriba de la banquina y la Berlingo quedó tendida sobre la ruta en la parte izquierda. Al lugar asistieron personal policial y del hospital local, quienes asistieron a los dos lesionados en el lugar.

El comisario informó que alrededor de las 0:15 horas fueron notificados por el accidente y al arribar al lugar se encontraron con personal del nosocomio local y Bomberos.

Tanto la mujer y el bebé que circulaban en la Berlingo cumplían con todas las medidas de seguridad correspondientes y salieron del vehículo por sus propios medios. Se le realizaron estudios y los primeros auxilios y se encontraban fuera de peligro.

A ambos conductores se le realizaron test de alcoholemia. En tanto, el conductor de la camioneta dio positivo con 0,29 de alcohol en sangre por lo que se procedió al secuestro de su vehículo y su carnet de conducir.

Plottier: un joven chocó contra un poste en la Ruta 22 y fue rescatado de su auto en llamas

Un grave choque sacudió a Plottier semanas atrás, cuando un vehículo que circulaba por la Ruta 22 se estrelló contra un poste y se incendió producto del impacto. El conductor quedó inconsciente dentro del habitáculo y tuvo que ser rescatado por otros automovilistas.

El accidente ocurrió alrededor de las 20, a la altura del kilómetro 1243 de la Ruta Nacional 22, frente a La Dolfina, cerca del rulode Capex. Bomberos Voluntarios de Plottier recibieron el aviso y acudieron de inmediato con un móvil de rescate. Al llegar constataron que no había más vehículos involucrados, sino que se trataba de un solo auto que había despistado e impactado contra un poste de alumbrado público.

"Se desconoce por qué chocó contra el poste de luz, en el momento que estuvo personal de bomberos en el lugar, nadie dijo haber visto lo que pasó", aseguró Carlos Mansilla, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, en diálogo con LMNeuquén.

Tras el choque, el rodado comenzó a arder en llamas y el conductor, un joven de 24 años y único ocupante, quedó atrapado en estado de inconsciencia. Afortunadamente, automovilistas que pasaban por el lugar actuaron con rapidez y lograron sacarlo del habitáculo. Al mismo tiempo, los vecinos comenzaron a utilizar los extintores de sus vehículos para intentar contener el fuego mientras esperaban la llegada de los bomberos.