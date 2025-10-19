Todo lo que hay que saber de las elecciones 2025 en Neuquén

Las dudas y preguntas más frecuentes sobre el sistema de votación. Las listas que se presentarán en la provincia y lo que se pone en juego en estos comicios.

El próximo domingo el país irá a las urnas para definir la renovación de las dos cámaras del Congreso de la Nación, donde la provincia de Neuquén pondrá en juego tres bancas en Diputados e igual número en Senadores. La principal novedad de estas elecciones 2025 será la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) como sistema de votación para un padrón de 581.437 electores, que podrán sufragar en 1.747 mesas, distribuidas en 334 escuelas y otros establecimientos asignados.

La justicia electoral recordó que el documento habilitado para votar será el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior. Esto significa que no se permitirá sufragar con un DNI anterior al registrado en la base de datos.

Los formatos aceptados incluyen el DNI libreta verde, libreta celeste y el DNI tarjeta. En todos los casos, se deberá presentar el documento en buen estado para ser admitido en la mesa.

La concurrencia a los comicios es obligatoria para todos los habitantes de la provincia que figuren en el padrón y que sean mayores de 18 años, mientras que no tendrá ese carácter obligatorio para aquellas personas de 16-17 años y las mayores de 70.

La Boleta Única de Papel con la que se encontrará el votante tendrá en dos tramos separados las categorías en disputa (senadores y diputados nacionales) con el nombre de cada agrupación, logos, colores asignados y las fotografías de los candidatos titulares, junto a un casillero en blanco para que el elector marque su preferencia.

Se deberá elegir a un candidato de una categoría y lo mismo en la otra. Caso contrario, es decir, que se marque dos o más candidatos de una misma categoría, el voto será considerado nulo.

BOLETA ELECCIONES NEUQUEN

Procedimiento y dudas

Al ingresar al establecimiento y detectar cuál es su mesa de votación, el elector deberá entregar su DNI a las autoridades (estarán dentro del aula, deja de existir el cuarto oscuro), que van a identificarlo en el padrón.

Luego, la autoridad de mesa le entregará al elector la Boleta Única de Papel (BUP), que estará firmada en el dorso por el presidente de mesa. También le dará una lapicera de tinta negra indeleble para marcar las opciones.

Al lado de la mesa, habrá dos cabinas de votación, que son estructuras de cartón similares a un biombo y resguardan la privacidad y el secreto del voto. Allí, el elector podrá marcar (con una cruz o una tilde) una opción para senadores y otra opción para diputados. Si deja una de estas categorías sin marcar, el voto se considerará en blanco.

urna-voto.jpeg

Una vez concluido esto, el elector doblará su boleta por la línea punteada y se dirigirá a la mesa para colocar la BUP en la urna (no habrá sobres para colocar las boletas). Después, ante las autoridades, devolverá la lapicera y recibirá su DNI, junto a un troquel comprobante de voto. Como pueden votar dos personas en simultáneo, es importante que el elector verifique que le entregaron su DNI y no el de otro.

La justicia electoral contempló para las personas que lo requieran el voto asistido, por ejemplo, para no videntes. En estos casos, este tipo de electores podrán sufragar acompañados por el presidente de mesa o una persona de confianza.

Se puede corregir si hay un error al votar

Todas las marcas en la BUP se deberán hacer con tinta negra. Por eso, la autoridad de mesa va a proporcionar una lapicera de esas características para que el elector vote (con una cruz u otro señalamiento) en las dos categorías: senadores y diputados. Si elector quiere llevar su propia lapicera podrá hacerlo, pero debe ser de color negro.

El votante que cometa un error al hacer la marca en el casillero podrá acercarse a la autoridad de mesa para pedir una BUP de reemplazo y sufragar nuevamente. La boleta anterior será descartada y enviada a la Justicia Electoral con un acta que explique los motivos por los que fue desechada.

Lo mismo que si antes de votar el elector observa que la BUP está rota o manchada. Allí podrá dar aviso a la autoridad de mesa y solicitar también su reemplazo. Las autoridades van a cambiar la BUP y descartar la anterior con un acta, en un procedimiento similar al del elector que comete un error al marcar.

Las mesas tendrán garantizadas la totalidad de las boletas, ya que todas recibirán, en una cadena de custodia, un talonario con una cantidad de BUP que representa el 100% del padrón, con un adicional del 5%. En caso de que se reemplacen muchas boletas, cada establecimiento contará, además, con un talonario adicional de contingencia.

Neuquén hoy solo va a las PASO en las elecciones nacionales.

Qué se elige en la provincia

En Neuquén participarán cinco partidos y tres alianzas para la categoría a Senadores (8 listas), y seis partidos y tres alianzas para la categoría Diputados (9 listas).

La provincia renovará en estas elecciones tres bancas del Senado (Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell) y tres de las cinco en Diputados (Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi).

El partido o alianza que resulte ganador, sin importar la diferencia de votos con el segundo, se quedará con dos bancas en la Cámara Alta. Mientras que para el caso de Diputados el ganador deberá duplicar en votos al tercero para adjudicarse dos, es decir, si no se impone por esa diferencia le corresponderá una banca, una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero.

La oferta electoral del 26 de octubre en Neuquén va desde el oficialismo provincial (La Neuquinidad), espacios nacionales (Libertad Avanza, Fuerza Patria, Frente de Izquierda y Nuevo Más), libertarios locales (Fuerza Libertaria), organizaciones sindicales (Más por Neuquén), Desarrollo Ciudadano (partido de Gloria Ruiz) y un espacio político que presentará solo candidatos para la categoría a Diputados: Unidad Popular.