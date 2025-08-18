Rincón de los Sauces: quedó tras las rejas "el loco del machete"

Atacó a la hermana en la casa donde cumplía prisión domiciliaria. El salvaje está bajo investigación por su presunta participación en el crimen de Juan Godoy.

El "loco del machete" enfrentará un juicio en no mucho tiempo por su presunta participación en el crimen de Juan Godoy.

La fiscalía de Rincón de los Sauces resolvió pedir la detención del “loco del machete ” luego de que atacó a su propia hermana durante un incidente ocurrido la semana pasada. El hombre se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria por su presunta participación en el homicidio de Juan Domingo Godoy.

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) , el salvaje protagonizó el ataque en el domicilio donde cumplía la medida cautelar impuesta por la justicia.

Según explicaron las asistentes letradas Laura Espíndola y Yésica Barbich durante una audiencia realizada el último fin de semana, los hechos que le imputan al hombre identificado por las iniciales como W.J.M. se desarrollaron el 14 de agosto, aproximadamente a las 21, mientras el grupo familiar cenaba en el domicilio en el cual el imputado cumplía prisión domiciliaria. “Se produjo una discusión por una cama y en ese contexto, W.M. golpeó con un machete a su hermana en la zona de la espalda y en la mano”, relataron las representantes de la fiscalía. Esta situación provocó que la otra víctima, cuñado del imputado, interviniera agarrándolo e ingresándolo a su habitación. La respuesta de W.M. fue sacar un cuchillo y advertirle que lo soltara o lo iba a apuñalar. La agresión terminó luego de que una de las personas que estaba en el lugar lograra quitarle el arma al agresor.

Las asistentes letradas, que contaron con la supervisión de la fiscal Rocío Rivero, encuadraron los hechos en el delito de lesiones leves, agravadas por el contexto de violencia de género; y amenazas agravadas por el uso de armas.

Otra acusación por participación en un homicidio

“Debemos advertir que W.M. es reiterante, ya que el 30 de noviembre de 2024 se le formularon cargos por el delito de homicidio agravado por la participación de un menor, por el uso de arma y concurso premeditado de dos o más personas”, remarcaron las representantes del MPF, e informaron que esa causa “se encuentra próxima a pasar a etapa de juicio”.

fiscal rocio rivero.jpg

También describieron un marco de violencia doméstica que el imputado aplicaba sobre todo el núcleo familiar de la vivienda, del que dieron cuenta los testigos, en una escalada que se había profundizado en los últimos días y que estaba especialmente dirigida hacia las mujeres.

Preventiva frente a su peligrosidad

“La fiscalía va a solicitar la prisión preventiva de W.M. por el término de 4 meses, en virtud de que entendemos vigentes y actuales los riesgos de entorpecimiento al proceso, el de integridad a la víctima y el de reiterancia”, explicaron ante el juez de garantías Juan Pablo Encina.

Enmarcaron el riesgo de entorpecimiento en “la propia contextualización de los hechos, con una grave situación de violencia física dentro del seno familiar”, lo que podría alterar la declaración de las víctimas; consideraron que las víctimas corren riesgo y, por último, relataron la otra causa en la que es investigado.

Tras escuchar a las partes, el juez Encina hizo lugar a la formulación de cargos, fijó la investigación en 2 meses y también convalidó el pedido de la fiscalía para revocar la detención domiciliaria e imponer prisión preventiva por 4 meses.