La fiscalía pidió 11 años de prisión para el enfermero que abusó de una paciente en Neuquén

El hecho que el abusador admitió haber cometido tuvo lugar en noviembre de 2024, en una clínica de rehabilitación.

Tras 48 horas de prueba y alegatos, finalizó el juicio de cesura contra e l enfermero abusador que sometió a una paciente que estaba internada y bajo su cuidado. La fiscalía pidió al tribunal de jueces que se le dicten 11 años de prisión y la defensa se inclinó por la pena mínima.

Durante el lunes y hoy martes se desarrolló la audiencia de cesura para determinar el monto de la pena que deberá cumplir el enfermero, quien fue condenado por abusar sexualmente de una paciente adulta que tenía a su cargo.

El 28 de abril pasado, mediante un acuerdo presentado por el Ministerio Público Fiscal, el imputado -identificado como "A.E.A.B" - reconoció haber abusado sexualmente de la víctima y aceptó su responsabilidad penal.

La declaración de responsabilidad fue por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en carácter de autor.

carolina mauri fiscal (1).jpg

Mediante el acuerdo presentado, el condenado reconoció que el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45, cometió el abuso sexual mientras estaba a cargo de la paciente en la habitación en la que estaba internada, en una clínica de rehabilitación de la ciudad de Neuquén. Lo hizo aprovechando un estado de “convalecencia e indefensión” de la víctima.

LMNeuquén pudo conocer incluso que además del testimonio y las pericias médicas practicadas a la mujer, también hay registros fílmicos aberrantes que permitían demostrar el hecho y reconocer a su autor.

El enfermero irá tras las rejas

A pesar del debate sobre la pena que se realizó esta semana, la pena será de prisión efectiva, dado que así lo prevé el delito por el que fue condenado el enfermero.

Durante la audiencia de cesura que concluyó este martes, en el alegado de clausura, la fiscal del caso Carolina Mauri solicitó que "A.E.A.B" sea condenado a 11 años y medio de prisión efectiva. La defensa, por su parte, planteó que se aplique el mínimo legal previsto para el delito, equivalente a 8 años de prisión.

Para llegar a los 11 años y medio de prisión efectiva, la fiscal pidió valorar como agravantes en contra del imputado el estado de salud delicado en el que se encontraba la víctima y el aprovechamiento del mismo por parte del condenado.

SFP Fiscalia Ministerio Publico Fiscal (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

En el mismo sentido, Mauri valoró contra el abusador, el género y la edad de la víctima: se trata de una mujer adulta mayor, de más de 70 años; y el impacto psicoemocional que tuvo en ella el abuso. Finalmente, también valoró como agravante el daño institucional que produjo el accionar del enfermero, afectando la confianza de la sociedad en la relación médico-paciente, que es base de la medicina y de las instituciones dedicadas al cuidado de la salud.

Como atenuantes, Mauri sólo valoró la falta de antecedentes penales y el reconocimiento de los hechos por parte de "A.E.A.B", lo que permitió que la víctima no tuviera que someterse al proceso penal.

El tribunal colegiado que intervino en la audiencia estuvo conformado por los jueces Cristian Piana y Juan Pablo Encina, y por la jueza Florencia Martini. Estos magistrados estarán encargados de fijar la pena que le corresponderá cumplir al condenado, quien además será inscripto en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS). El veredicto se conocerá en los próximos días.