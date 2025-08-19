Rescataron a una mujer tras caer con el auto por un barranco camino al Cerro Chapelco

La conductora quedó atrapada en el auto al lado de un arroyo, en Ruta 40. Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes tomó intervención.

Un grave accidente vial se registró ocurrió en la tarde del lunes, cuando una mujer cayó con su auto cuando circulaba por Ruta 40 a la altura del kilómetro 2201, camino al Cerro Chapelco . Personal de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes acudieron de inmediato para asistirla debido a la fuerte caída que sufrió cerca de un arroyo.

El siniestro se registró alrededor de las 17:25, cuando la conductora de un Renault Sandero Stepway, por causas que aún no fueron establecidas, perdió el control del rodado y despistó del camino. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el auto se precipitó unos diez metros hacia abajo , hasta quedar lateralizado entre la vegetación y las ramas, en una zona cercana al curso de agua.

Las imágenes del rescate muestran el auto destrozado y apoyado de costado, rodeado por árboles y arbustos que amortiguaron el impacto. La conductora permaneció dentro del habitáculo, golpeada y sin poder salir por sus propios medios debido a la posición en que quedó el auto tras el vuelco.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 08.35.47 (2)

Rescate de la mujer que cayó 10 metros abajo en Ruta 40

Cuando los bomberos del Cuartel Central llegaron al lugar, ya se encontraba una unidad del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), cuyos profesionales constataron que la mujer estaba consciente y estable, aunque atrapada.

"Requería ser liberada"- advirtió la dotación y para ellos el personal utilizó herramientas hidráulicas, logrando hacer espacio y permitir la extracción segura de la víctima, quien fue posteriormente trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo por el SIEN. Allí quedó internada para su atención médica.

En el accidente vial no se vieron involucrados otros vehículos. En las tareas de asistencia y rescate de la mujer que cayó aproximadamente 10 metros hacia un sector cercano a un arroyo, además de Bomberos Voluntarios y personal del SIEN, participaron efectivos de la Policía de la Provincia del Neuquén y agentes de Parques Nacionales.

ruta 40 rescate

Grave accidente en Ruta 40: una camioneta cayó al lago Lácar

En la madrugada del domingo 27 de julio, sobre la Ruta de Siete Lagos, en el tramo que conecta el Monumento a Rudecindo Roca y el acceso Playa Catritre a un kilómetro de la Costanera del Lago Lacar, ocurrió un grave accidente que precisó de un operativo de rescate. Una camioneta Toyota Hilux doble cabina cayó al agua helada.

El único ocupante que circulaba en dirección a San Martín de los Andes fue evacuado por agua en embarcación de Prefectura Naval Argentina hasta el muelle de la costanera, donde esperaba una ambulancia del Servicio Integral de Emergencias de Neuquen (SIEN).

La camioneta quedó hundida a 15 metros de profundidad y al no saber si había otras personas a bordo, cinco buzos de los Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, junto a personal del Grupo GORA, Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén, Prefectura Naval Argentina y Policía del Neuquén realizaron una búsqueda que finalmente cerró con resultados negativos.