Despliegue en Mariano Moreno: vecino denunció amenazas y la Policía secuestró armas de fuego

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre Pasaje Piñeiro del barrio Mariano Moreno. También incautaron droga y dos televisores.

El personal policial de la Comisaría Segunda llevó adelante un allanamiento este lunes por la mañana en una vivienda del barrio Mariano Moreno, tras una denuncia por amenazas calificados con uso de armas de fuego y tenencia ilegal. Al momento de ingresar, la Policía detalló que no había ocupantes, por lo que no se llevaron demorada a ninguna persona.

El operativo, ordenado por la Justicia, se realizó en un domicilio ubicado sobre Pasaje Piñeiro. Según informaron fuentes policiales, la diligencia se originó a partir de la denuncia de un vecino que aseguró haber sido víctima de intimidaciones con disparos de arma de fuego y que además señaló que el lugar funcionaba como sitio de acopio de objetos de dudosa procedencia.

"Podría ser utilizado como un lugar para narcomenudeo ", expresó el comisario Celso Fuentes a Radio 7 este martes y agregó que se pidió la diligencia al juez en búsqueda de elementos robados .

Cabe destacar que desde el gobierno también vienen resaltando que gran parte de la información que permite los allanamientos y lucha contra el microtráfico de drogas provino de aportes ciudadanos, recibidos a través de la aplicación “Neuquén te cuida” y el sistema de denuncias anónimas mediante código QR implementado por el Ministerio Público Fiscal.

Allanamiento dio con armas de fuego y drogas

Durante la requisa, los efectivos secuestraron una pistola calibre 40 con cargador colocado y municiones, cartuchos de escopeta calibre 12/70, proyectiles calibre 357 y dos televisores de 43 y 50 pulgadas.

En paralelo, intervino personal del Departamento Antinarcóticos, que incautó 35 gramos de clorhidrato de cocaína y 4,2 gramos de cannabis sativa, sustancias que quedaron a disposición de la Justicia.

Si bien no encontraron moradores, las actuaciones continúan bajo investigación judicial para determinar la responsabilidad penal de las personas vinculadas al aguantadero.

Van por la demolición de casas usadas como kioscos narco

Como parte de la política provincial de combate del microtráfico de drogas que encabeza el gobernador Rolando Figueroa, hace una semana se demolió una construcción precaria que era utilizada como punto de venta de drogas y también estaba asociada a otro tipo de delitos. El “aguantadero” estaba ubicado en la calle Río Pulmari, en el sector Alto Godoy del barrio Gran Neuquén Norte.

El operativo de demolición contó con la presencia de los ministros Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset y de Seguridad, Matías Nicolini; el fiscal general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Gerez; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; y el presidente de la comisión vecinal del barrio Gran Neuquén Norte, Maximiliano Rodríguez.

En los últimos cinco meses, desde la implementación de la desfederalización en Neuquén, la Policía provincial logró 117 allanamientos el secuestro de 35 kilos de marihuana, 18 kilos de cocaína, el secuestro de 37 armas de fuego, con 1.100 municiones, más de 42 millones de pesos en efectivo secuestrados y 83 detenciones, de las cuales hay 14 condenados y 36 prisiones preventivas. Este lunes se logró la demolición del primer punto de venta de drogas.

En un acto realizado en el lugar, el ministro de Seguridad Matías Nicolini explicó que “es la primera vez en la provincia que se realiza la demolición, la destrucción de una casa de venta de drogas, el llamado aguantadero”. Dijo que se trata de “un lugar que generaba molestia en los vecinos y era constantemente denunciado”.

Destacó la presencia de los vecinos en la demolición “porque realmente son ellos los que sufren las consecuencias de este tipo de lugares, de este tipo de viviendas dedicadas a la delincuencia”. “Es un primer paso que estamos dando en este sentido y no nos vamos a detener”, finalizó.