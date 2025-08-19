Caos, rumores y preocupación por una pelea en la U12 de San Lorenzo: ¿Qué ocurrió?

El lunes por la tarde surgieron rumores de un importante motín en la U12 que había dejado varios internos heridos.

Aunque algunas medidas para subsanar la crisis carcelaria ya se encuentran en marcha, la violencia en los penales neuquinos sigue presente. En las últimas horas, la magnitud de una pelea en la Unidad de Detención 12 ( U12 ) causó preocupación entre la Policía y familiares de los internos, pero finalmente, se conocieron detalles del conflicto y se confirmó un solo herido. ¿Qué pasó?

Según pudo saber LMNeuquén, la gresca tuvo lugar en el pabellón 2 de la unidad de detención del barrio San Lorenzo, en horas de la tarde del lunes. Aunque no se supo exactamente qué detonó el conflicto, un desacuerdo entre dos internos habría generado el inicio de la agresión, a la que pronto se sumó el resto del pabellón contra uno de ellos.

Producto de esto, el interno que se convirtió en blanco de los demás terminó herido a golpes y con facas y debió ser trasladado al Hospital Castro Rendón para recibir algunas curaciones. Habría sufrido algunos puntazos aunque no en zonas vitales y alrededor de las 21 fue regresado a la unidad, luego de que los médicos confirmaran que no corría peligro.

Sin embargo, el conflicto terminó trascendiendo porque, inicialmente, se hablaba de un desorden mucho mayor y con varios heridos como resultado. Así al menos lo comunicaron algunos familiares de los presos, que habrían recibido mensajes y videos de lo que parecía ser una verdadera revuelta en la unidad y, muy preocupados, comenzaron a llamar a distintas autoridades y hasta se apostaron fuera del penal para exigir respuestas.

La Unidad de Detención 12 (U12), ubicada en el barrio San Lorenzo. La Unidad de Detención 12 (U12), ubicada en el barrio San Lorenzo.

Incluso, se supo que los reclamos llegaron hasta algunos miembros del Comité para la Prevención de la Tortura provincial, quienes se hicieron presentes en la U12 para dialogar con efectivos e internos y conocer lo ocurrido.

Finalmente, se constató que el conflicto fue con una sola persona, que resultó herida, fue atendida y ya está fuera de peligro.

Como dicta el procedimiento de rigor, la Defensa ya requirió que se ponga a resguardo al herido y se lo separe del grupo con el cual tuvo el conflicto, pero lamentablemente, es difícil cumplir con esta indicación porque no hay espacio posible para ello en esa misma unidad, ni mucho menos en la U11, en la que los internos superan ampliamente la cantidad de plazas.

Este tipo de conflictos se han vuelto más habituales y agravados por la crisis carcelaria que atraviesa la provincia, pero el caos y la preocupación empeora cuando se dan teléfonos descompuestos.

Escalofriante video: lo obligaron a pedir disculpas a punta de cuchillo

Los hechos de violencia en los penales neuquinos son frecuentes, pero pocas veces queda un registro de ello, y mucho menos uno tan escalofriante. Días atrás, un video de un violento apriete de dos internos de la Unidad de Detención 31 (U31) de Zapala se viralizó y generó preocupación. La víctima fue obligada a pedir disculpas mientras lo amenazaban con dos armas caseras apoyadas en su cuello.

En las últimas horas, el video se hizo viral al terminar en las redes sociales, al parecer tras ser difundido por la familia ofendida por el interno que -en el video- es observado siendo amenazado por otro y obligado a pedir disculpas en las imágenes.

El contexto de esa situación de amenaza entre al menos tres hombres se dio en una celda de la Unidad de Detención 31 (U31), ubicada en la localidad de Zapala. No se conoce exactamente qué fue lo que llevó a esa intimidación hacia el interno amenazado, pero el video tiene tal calidad que ha permitido ya iniciar una investigación y seguramente no se tardará en identificar a sus protagonistas.

En la secuencia que trascendió y que dura unos pocos segundos, se observa a un interno amenazar al otro con dos armas punzocortantes (una parece una faca y la otra un destornillador), las cuales apoya contra el cuello de la víctima mientras lo presiona: "Pedile perdón a Lucas y a toda la familia de Lucas", indicando que diga estas palabras a la cámara.

Amenaza de un preso a otro en la carcel de Zapala

Este interno que realiza la amenaza lo hace con complicidad de un tercero, quien sostiene el celular con el que se graba la situación, ya que se pretendía enviar esas disculpas por mensaje a la familia del mencionado -cuya ubicación se desconoce-.

En medio del apriete, el amenazado parece esbozar una sonrisa mientras repite las disculpas que le indican, pero esto generó enojo en su agresor, quien agrava su amenaza y lo golpea: "No te rías porque te reviento el cuello".

Finalmente, la víctima repite las disculpas con un tono de mayor seriedad y mirando a la cámara, lo que motiva la finalización del video.