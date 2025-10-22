Insólito robo: dejó su auto en un lavadero y un ladrón se hizo pasar por su pareja para robarlo

Una cámara de seguridad filmó al sospechoso que se encuentra prófugo y es buscado intensamente por la Policía. Qué dijo el dueño del lavadero.

Una mujer fue víctima de un insólito robo en Liniers, provincia de Buenos Aires. Cada dos meses dejaba su auto en un lavadero pero, en esta ocasión, no logró recuperarlo. Un hombre se presentó en el lugar como su supuesta pareja y se llevó el vehículo sin levantar sospechas de los empleados . A cuatro días del hecho, el sospechoso continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía.

"Lo dejé como siempre, a las 13.30. Me tomaron mis datos, mi nombre y mi teléfono" , contó este miércoles Delfina, la damnificada, en diálogo con el canal de noticias TN. Cuando su novio Gonzalo fue a retirarlo, el auto ya no estaba allí.

Un video filmado por una cámara de seguridad del comercio, muestra al sospechoso mientras llegaba caminando al lavadero. Luego, se observa el momento en que el hombre pagó la tarifa del lavado, se subió al auto y escapó del lugar como si nada hubiera ocurrido.

Un ladrón se hizo pasar por su pareja y se llevó el vehículo

Cómo se dieron cuenta del robo del auto

De inmediato, y sin entender muy bien lo que pasaba, llamó a Delfina. "Nos robaron el auto, se lo llevó otro", le dijo. La joven, en un principio, creyó que se trataba de un chiste: “Pensé que me estaba haciendo una joda”.

La dueña del Citroën C3 rápidamente se presentó en la Comisaría Vecinal 9B y denunció que cuando su pareja fue a retirar el vehículo, los trabajadores del lugar le dijeron que otra persona se lo había llevado tras pagar el servicio.

Haciendo referencia a la cámara de seguridad, Delfina dijo: "Se ve a un hombre que se quedó mirando el auto, como observando la patente. Pagó el servicio, dijo que venía a buscarlo y se fue manejando. Tenía una gorra, pero no se le ve mucho la cara".

Un llamado al 911 llevó a agentes de la Policía de la Ciudad al lugar del hecho, por lo que el dueño del lavadero también fue a declarar y dijo que cuando la pareja de la clienta le solicitó el auto, fue a buscar la llave a la oficina y no la pudo encontrar.

robo liniers (1)

La palabra del dueño del lavadero tras el robo

"El sábado, un día de mucho trabajo. Vino, dejó el auto, le dijimos que luego lo venga a buscar, y cuando vino a buscarlo nos encontramos que la llave no estaba", contó en diálogo con El Trece el dueño del lugar, quien reconoció que fue un error derivado de la confianza y la falta de protocolos formales para la entrega de vehículos.

"El empleado estaba muy angustiado, cayó en cuenta de lo que había pasado. Yo me puse a llorar, no podía parar", recordó de aquel momento.

La investigación del robo quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, a cargo de la doctora Romina Monteleone, Secretaría del doctor Guerra de Souza.

La letrada dispuso que las filmaciones del comercio sean enviadas a la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de intentar identificar al delincuente, de quien no se conoce ningún dato hasta el momento.