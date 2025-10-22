Filmaban a una nena de 3 años y vendían las imágenes: detuvieron a su madre y abuela

Las mujeres vendían por Telegram los videos de abuso sexual y se sospecha que existen más casos. En los allanamientos rescataron a dos chicas.

La principal víctima es una menor de 3 años y no se descarta que haya más casos.

Gran conmoción se vivió en las últimas horas en la provincia de Misiones , luego de que la madre y la abuela de una menor fueran detenidas por estar acusadas de producir y distribuir material de abuso sexual infantil . Durante el operativo además rescataron a dos chicas.

Las mujeres de 23 y 42 años, fueron detenidas por la policía provincial en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual infantil, tras un allanamiento realizado en una vivienda de Posadas . En el lugar secuestraron celulares, ropa de chicos y otros elementos claves para la causa.

Ambas están imputadas por la presunta e xplotación sexual de una niña de tres años , la grabación de los abusos y la comercialización de los vídeos a través de aplicaciones de mensajería y pagos digitales. Al llegar los efectivos al lugar, " tres menores que se encontraban en el domicilio fueron asistidas por profesionales de la Comisaría de la Mujer y la psicóloga del área" , detallaron.

Madre y abuela fueron detenidas por abuso sexual infantil

En las últimas horas las mujeres fueron indagadas por el juez de Instrucción N.º 7, Miguel Mattos, quien resolvió mantener la imputación luego de analizar la carga de la prueba.

Peritos de la Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas (SAIC) fueron los encargados de analizar las imágenes para identificar a las mujeres detenidas. Posteriormente con la participación de la División Delitos Sexuales de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía se ordenó el allanamiento.

Cómo se inició la investigación por presunto abuso sexual infantil

Una expareja de la madre de la menor la denunció por violencia familiar. Inmediatamente intervino el Juzgado de Violencia Familiar Nº 1 y derivó el caso a la Justicia Penal, que abrió una investigación por explotación sexual infantil.

"Llega a la Fiscalía la denuncia por una persona del círculo íntimo de esta familia, donde se manifiesta que vendían contenido de explotación sexual infantil. A partir de eso se inicia la investigación, se corroboran los datos y se ordena el allanamiento y la detención", señaló el fiscal Juan Pablo Espeche, a cargo de la investigación, a Misiones Online.

En el avance de la investigación, se determinó que la madre vendía videos de su propia hija a desconocidos a $1500 y utilizaba una billetera virtual para recibir los pagos. La abuela de la nena también vivía en la casa y quedó bajo investigación por su posible participación en la maniobra.

detenidas abuso infantil misiones

Aunque por el momento la víctima es la menor de 3 años, no se descarta que hayan más víctimas. "Falta avanzar con la apertura de teléfonos, ver conversaciones y movimientos para determinar si hay otros menores afectados", señaló Espeche.

Las niñas rescatadas fueron trasladadas por la Comisaría de la Mujer para los primeros estudios y contención psicológica. Mientras tanto, las dos sospechosas fueron alojadas en la división Resguardo de Detenidas de la UR-I, en la comisaría Decimonovena (Itaembé Guazú), previo examen médico.

Aberrante: arreglaba el celular de una mujer y descubrió que abusaba de su hija de 9 años

Una mujer de 47 años fue detenida luego de que un técnico de celulares descubriera imágenes de explotación sexual de su hija de 9 años. La situación salió a la luz cuando llevó su celular a un servicio técnico para repararlo. Allí, un trabajador descubrió el material y dio aviso inmediato a la policía.

En su declaración ante la policía, la madre admitió que las imágenes eran de su hija y que las compartía con su pareja. Además, confesó que realizaba videollamadas en las que exponía a la nena.