Aberrante: arreglaba el celular de una mujer y descubrió que abusaba de su hija de 9 años

Tras la confesión de la mujer, la policía pudo conocer más detalles sobre los hechos a los que sometían a la menor.

Una mujer de 47 años fue detenida luego de que un técnico de celulares descubriera imágenes de explotación sexual de su hija de 9 años. La situación salió a la luz cuando llevó su celular a un servicio técnico para repararlo. Allí, un trabajador descubrió el material y dio aviso inmediato a la policía.

El escalofriante hecho ocurrió en la localidad brasileña de Quedas do Iguaçu. El jefe policial Emanuel Fernandes Monteiro de Almeida confirmó que la mujer fue arrestada en flagrancia.

En su declaración ante la policía, la madre admitió que las imágenes eran de su hija y que las compartía con su pareja . Además, confesó que realizaba videollamadas en las que exponía a la nena.

Policía civil de Paraná Brasil

Según la investigación, la mujer mantenía una rutina “de carácter ritualístico”, con sucesivos abusos y “masajes”. Esto era compartido con un hombre que aún no fue identificado. La policía sospecha que podrían estar involucrados más de un adulto.

Durante el operativo, los agentes secuestraron dos celulares: el que estaba en reparación y otro que la acusada entregó voluntariamente. Ambos serán peritados para buscar más pruebas.

Qué pasará con la nena y cómo sigue la causa

La víctima quedó a cargo de los Servicios de Protección Infantil y será entrevistada por una psicóloga del Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social (Creas). Luego, podría ser derivada a otros familiares.

La mujer enfrenta cargos por posesión de material de explotación sexual infantil y está siendo investigada por abuso sexual agravado y producción y distribución de ese material. El caso se maneja bajo estricto secreto de sumario para proteger a la menor.

La Prefectura de Quedas do Iguaçu emitió un comunicado en el que repudió “cualquier acto de violencia, especialmente los crímenes cometidos contra niños y adolescentes”. Además, aseguró que tomará las medidas administrativas correspondientes y acompañará la investigación para que “la ley se cumpla”.

Por su parte, el abogado defensor de la imputada, Henrique Cavasolla, sostuvo que “se trata de un equívoco” y que la defensa presentará su versión en el momento oportuno.

Policía civil de Paraná

Cayó una red de narcotráfico y distribución de imágenes de abuso sexual infantil

Luego de una investigación de semanas, la Policía Federal Argentina logró desmantelar una organización criminal que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa, que se dedicaba al tráfico de drogas y la distribución de material de abuso sexual infantil -comúnmente conocido como 'pornografía infantil'-.

Según pudo saber LMNeuquén, la investigación se originó a partir de intervenciones telefónicas a los internos del penal y permitió detectar una compleja trama criminal integrada por los mismos. Mediante las escuchas, se establecieron una serie de datos que permitieron establecer la existencia de la red ilícita y así la fiscal que encabeza la causa, la Dra. Vanesa Rebolledo Venencio, pidió autorización para las correspondientes requisas en celdas y otros espacios del penal. Fuentes judiciales indicaron que algunas dependencias del establecimiento carcelario —como el sector educativo y el área de visitas íntimas— habrían sido utilizadas como puntos estratégicos para coordinar las actividades ilegales.

Durante el allanamiento que realizaron el día miércoles de esta semana los efectivos de la División Unidad Operativa Neuquén, se secuestraron computadoras, teléfonos celulares camuflados, dispositivos de almacenamiento digital, 76 gramos de marihuana y documentación vinculada a los detenidos implicados. Todos los dispositivos electrónicos deberán ser peritados por especialistas para conocer detalles de la red, su alcance y quienes la conforman.