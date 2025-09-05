Un cirujano se amputó las piernas para cobrar una fortuna del seguro: la macabra historia

El hombre orquestó un plan que fue descubierto tiempo después. La Justicia reveló la manera en que llevó adelante las amputaciones y lo que hallaron en su casa.

La increíble historia de un cirujano recorre el mundo, tras conocerse que decidió amputarse las piernas para poder cobrar una millonaria suma de dinero por el seguro.

Neil Hopper, el cirujano británico de 49 años fue condenado en las últimas horas a prisión por fraude de seguros luego de que admitiera autoinflingirse lesiones para cobrar el seguro. Además, durante la investigación se le encontró pornografía extrema, según datos de la BBC.

El Tribunal de la Corona de Truro determinó que Hopper ocultó a las aseguradoras que sus lesiones fueron autoinfligidas, lo que le permitió obtener de manera fraudulenta más de 590.000 dólares.

La investigación judicial reveló que Hopper, quien admitió dos cargos de fraude y tres por posesión de pornografía extrema, utilizó hielo y hielo seco para congelar sus piernas, lo que condujo a la necesidad de amputarlas por debajo de la rodilla en mayo de 2019. Posteriormente, afirmó falsamente que la causa había sido una sepsis, engañando tanto a médicos como a compañías de seguros.

condenado por amputaciones

El perturbador morbo del condenado

El fiscal Nicholas Lee explicó ante el tribunal que Hopper mantenía un “interés sexual en la amputación” y que sus motivaciones combinaban una obsesión por extirpar partes de su propio cuerpo junto con la codicia.

Además, Hopper había enviado mensajes a un amigo donde sugería que debía “sacarle el jugo” a la situación y admitió sentirse satisfecho por la atención mediática que provocó su caso. Tal fue la satisfacción que el hombre publicaba en sus redes sociales sobre concientización respecto a las amputaciones.

En una publicación particular, fechada en el 2022 durante el mes de concientización sobre perdida y diferencia de miembros, el hombre abría un espacio de consultas a sus seguidores para que le hagan preguntas sobre su amputación.

En una publicación particular, fechada en el 2022 durante el mes de concientización sobre perdida y diferencia de miembros, el hombre abría un espacio de consultas a sus seguidores para que le hagan preguntas sobre su amputación.

Entre el material encontrado, trascendió que adquirió videos de mutilaciones corporales por internet, en los cuales se mostraba a hombres sometiéndose voluntariamente a la extirpación de genitales. El juez James Adkin describió el nivel de daño registrado en esos clips como “excepcionalmente alto”.

Las investigaciones policiales también vincularon a Hopper con Marius Gustavson, líder de una red internacional dedicada a la modificación corporal extrema y responsable del portal EunuchMaker. Hopper intercambió aproximadamente 1.500 mensajes con Gustavson, incluyendo discusiones detalladas sobre amputaciones y métodos con hielo seco.

Gustavson fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 22 años, en 2024. La relación de Hopper con esta red fue decisiva para identificarlo durante las averiguaciones sobre el grupo.

Consecuencias en el sistema de salud

Hopper trabajó desde 2013 hasta su arresto en el Royal Cornwall Hospitals NHS Trust. Luego de que se difundiera su arresto antiguos pacientes, incluidos algunos a los que también se amputaron miembros, contactaron a firmas de negligencia médica manifestando inquietud.L

Mike Bird, socio de Enable Law, expresó que el caso causó “conmoción y grave preocupación” entre quienes fueron atendidos por el cirujano. Bird recalcó la necesidad de realizar una investigación pública exhaustiva ante la gravedad de los delitos y su repercusión.

Por el contrario, Jason Abbot, un paciente cuyo pie fue amputado por Hopper en 2022, declaró que nunca tuvo dudas sobre la atención recibida y se mostró sorprendido por la condena del médico.

El hospital aseguró a la BBC que las condenas no tenían relación con su conducta profesional en el hospital. La policía de Devon y Cornwall también confirmó que ninguna investigación detectó conductas profesionales que pusieran en peligro a los pacientes tratados por Hopper.