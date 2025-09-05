Trump denunció que aviones militares de Venezuela sobrevolaron un buque de EE.UU: la dura advertencia

La tensión crece y el Pentágono anunció que desplegará 10 cazas en el Caribe. Y elevaron a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro.

Desde hace algunos días la tensión entre Venezuela y Estados Unidos va creciendo. Este viernes se conoció una denuncia sobre aviones militares que sobrevolaron un buque norteamericano. El último lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro ya había advertido que su país está listo para la “lucha armada” en caso de una invasión, y denunció un supuesto plan del presidente Donald Trump para empujarlo a “ un baño de sangre ”.

Según el mandatario venezolano, los canales de diálogo con Washington se encuentran interrumpidos y denunció que ocho barcos de guerra y más de 1200 misiles están desplegados en dirección a Venezuela.

En las últimas horas, el Pentágono denunció que aviones militares de Venezuela sobrevolaron un buque de E.E.U.U y anunció que desplegará 10 cazas en el Caribe. Y el Departamento de Defensa advirtió al régimen de Maduro que “no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico” en el Caribe y reforzará su presencia en la zona.

La fuerte denuncia del Pentágono

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que dos aviones militares venezolanos volaron cerca de un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, y afirmaron que se trata de un “movimiento altamente provocador”. Pero además advirtieron una mayor escalada, al tiempo que desplegará sus propios cazas en la región.

Según publica La Nación, el comunicado detalla que: “Hoy, dos aeronaves militares del régimen de Maduro volaron cerca de un buque de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales. Esta maniobra altamente provocadora fue diseñada para interferir con nuestras operaciones en contra del narcoterrorismo".

Asimismo, indica que “Se le recomienda firmemente al cartel que dirige Venezuela que no continúe con ningún esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones contra el narcotráfico y contra el terrorismo llevadas a cabo por el ejército de Estados Unidos”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Venezuela habría utilizado aviones de combate F-16 y el blanco de la maniobra habría sido el buque USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis de la clase Arleigh Burke, parte de la flotilla desplegada por Estados Unidos en el sur del Caribe.

BBC Mundo agregó que Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por su captura. Además, el presidente norteamericano, Donald Trump, ordenó el despliegue de navíos de guerra en el Caribe en lo que llamó una operación antidrogas.

A esto se sumarán diez aviones de combate F-35 en un aeródromo de Puerto Rico, según informaron dos fuentes informadas sobre el asunto a la agencia Reuters poco después del incidente con los aviones venezolanos, en una medida que probablemente exacerbará aún más las tensiones en la región.

Y advirtieron que los 10 aviones de combate están siendo enviados para realizar operaciones contra organizaciones narcoterroristas designadas que operan en el sur del Caribe. Se espera que los aviones lleguen a la zona a finales de la próxima semana, indicaron.

Ataque en el Caribe

Según publica La Nación, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber destruido en el Caribe una embarcación que, según Washington, transportaba drogas desde Venezuela, en un ataque en el que murieron 11 “narcotraficantes”.

En tanto, Caracas acusó a Estados Unidos de cometer ejecuciones extrajudiciales en el mar, “sin fórmula de juicio”.

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, de gira en América Latina, defendió este nuevo enfoque agresivo de Estados Unidos y dijo contar con gobiernos afines en la región que cooperarán con su país en la eliminación de presuntos narcotraficantes.

“Nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”, dijo Rubio en una conferencia de prensa conjunta con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld el jueves en Quito.