Maduro amenaza con lucha armada ante el despliegue militar de EE.UU. en Venezuela

El presidente venezolano afirmó que los diálogos con Washington “están rotos” y aseguró que ya hay barcos y misiles estadounidenses apuntando contra su territorio.

Nicolás Maduro denunció un plan del presidente Donald Trump para empujarlo a “un baño de sangre”.

Nicolás Maduro volvió a elevar la tensión con Estados Unidos al declarar este lunes que su país está listo para la “lucha armada” en caso de una invasión y denunció un supuesto plan del presidente Donald Trump para empujarlo a “ un baño de sangre ”.

Según el mandatario venezolano, los canales de diálogo con Washington se encuentran interrumpidos y denunció que ocho barcos de guerra y más de 1200 misiles están desplegados en dirección a Venezuela.

“Nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación. Y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al período de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela”, añadió.

Estados Unidos anunció el envío de buques de guerra y unos 4000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para realizar maniobras contra el narcotráfico, lo que derivó en una fuerte tensión en el área.

Maduro habló en una rueda de prensa en Caracas. “Nosotros siempre (...) tenemos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos, ahora están malogrados los dos”, expresó.

Además, el mandatario venezolano advirtió a Trump que su secretario de Estado, Marco Rubio, lo quiere “llevar a un baño de sangre (...) con una masacre contra el pueblo de Venezuela”.

"Hay barco y misiles que apuntan a Venezuela"

Maduro denunció que ocho barcos militares de Estados Unidos y 1200 misiles apuntan hacia su país, al reaccionar al despliegue antinarcóticos anunciado por Washington en aguas del Caribe.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, dijo Maduro durante un encuentro con la prensa internacional en Caracas.

Según el presidente venezolano, los “ocho barcos militares con 1200 misiles y un submarino” que apuntan hacia Venezuela constituyen “una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela”, añadió Maduro.

Maduro convocó al alistamiento de venezolanos en la reserva, así como la activación de 4,2 millones de integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, un cuerpo integrado por civiles que analistas ven como un cuerpo politizado.

De acuerdo al mandatario, la cifra total de alistados milicianos y reservistas es de “8,2 millones” de venezolanos.

En este escenario de enorme tensión, Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario venezolano al acusarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump aumentó a US$50 millones la recompensa por “información que conduzca al arresto” del presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Lo informó la fiscal general Pam Bondi en la red social X.

Trump no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela desde que fue proclamado el año pasado vencedor en elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición.

El líder chavista está acusado con cargos de conspiración narcoterrorista y tráfico internacional de cocaína. La imputación fue presentada por el Departamento de Justicia en 2020.