Giorgio Armani, sin hijos y con una multimillonaria fortuna: quién se queda la herencia

El rey de la moda falleció a los 91 años con una fortuna astronómica. Quiénes van a heredar sus bienes.

Armani construyó una trayectoria de más de cinco décadas, manteniéndose activo hasta sus últimos días como director creativo y CEO.

El legendario diseñador italiano Giorgio Armani , falleció este jueves a los 91 años en su mansión de Milán. Fue son duda un ícono de la moda, y supo cosechar una multimillonaria fortuna. Tras su fallecimiento, y al conocer que no tuvo hijos, surgió la duda acerca de a quién corresponde la herencia de su fortuna.

"Con una tristeza infinita, el Grupo Armani anuncia el deceso de su creador, fundador y motor infatigable: Giorgio Armani", fue el comunicado oficial.

Considerado el "rey de la moda italiana" , Armani construyó una trayectoria de más de cinco décadas, manteniéndose activo hasta sus últimos días como director creativo y CEO de la casa que fundó el 24 de julio de 1975 junto a su socio y pareja fallecida, Sergio Galeotti.

Aunque en los últimos meses no pudo asistir a desfiles por razones de salud, estaba planeando un evento especial para celebrar los 50 años de su emblemática casa de moda durante la Semana de la Moda de Milán. Antes de junio de 2024, nunca había faltado a ninguno de sus desfiles.

Las instrucciones de Giorgio Armani para su sucesión

En diálogo con Corriere della Sera, Armani había anticipado que desde hacía más de una década planificaba su sucesión: "Me gustaría que la sucesión fuera orgánica y no un momento de ruptura, por eso mis planes consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre he llevado a las personas más cercanas a mí, como Leo Dell’Orco, miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo".

Armani tuvo dos relaciones sentimentales emblemáticas. En los años '60 y '70 estuvo con Sergio Galeotti, socio y compañero durante una década. Posteriormente, inició su vínculo con Pantaleo "Leo" Dell’Orco, responsable del diseño masculino de la casa, con quien compartió los últimos 20 años de su vida.

"Me resulta indiferente etiquetar la relación de dos hombres", dijo Armani sobre su relación con Dell’Orco, con quien usaba un anillo de diamantes simbólico de compromiso.

Giorgio Armani era el único accionista vivo de su empresa. Su fortuna se estima en unos 15.000 millones de dólares. El Grupo Armani emplea a 8.700 personas y facturó 2.300 millones de euros en 2024, diversificando su negocio en ropa, accesorios, perfumes, maquillaje, deporte, diseño de interiores, bienes raíces, restaurantes y hoteles. Armani también era propietario del club de básquet Olimpia en Milán.

El diseñador no tuvo hijos. Sus principales herederos son su hermana Rosanna, de 86 años, y sus tres sobrinos: Silvana de 69, Roberta de 54 y Andrea Camerana de 55. Todos forman parte del consejo de administración, junto con Leo Dell’Orco, CEO, y Federico Marchetti, fundador de la tienda digital Yoox.

Giorgio Armani, un hombre que transformó la moda

Giorgio fue una de las figuras de la moda más influyentes de finales del siglo XX y hasta la actualidad, falleció en la ciudad de Milán acompañado de su familia y su pareja Leo Dell'Orco, quien lo acompañó durante los últimos 20 años.

El histórico diseñador de moda es reconocido por transformar el estilo de la moda prêt-à-porter en Milán con propuestas de siluetas desestructuradas.

Armani transformó la sastrería masculina a partir del traje desestructurado, redefiniendo el concepto de elegancia silenciosa. En paralelo, ofreció a las mujeres una alternativa a la indumentaria tradicional, con prendas que equilibran autoridad y fluidez.