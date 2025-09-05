La víctima, de 29 años, estaba taladrando cuando parte del cielo raso cedió y se le cayó encima. Sucedió en la zona de un popular mercado de Asunción.

Un joven obrero murió aplastado tras el derrumbe de un depósito en remodelación en Paraguay.

Un joven obrero de 29 años murió en un trágico accidente laboral en un depósito en remodelación ubicado en la zona del Mercado 4 de Asunción , en Paraguay . La víctima, identificada como Alexis Escurra Villalba, quedó sepultado bajo los escombros cuando parte del cielo raso cedió.

El hecho ocurrió cerca de las 19.47 del miércoles en un edificio ubicado sobre la calle Battilana, entre Rodríguez de Francia y República de Colombia, en la capital paraguaya.

Según los primeros reportes oficiales, Escurra utilizaba un taladro cuando un bloque de concreto se desplomó sobre él, provocándole la muerte inmediata debido a las graves lesiones sufridas en la cabeza.

El joven, oriundo de la ciudad de Curuguaty, estaba acompañado por otros cuatro trabajadores dentro del local cuando ocurrió el incidente, mientras que otros dos obreros realizaban tareas de acarreo de escombros en la parte exterior.

Tras el derrumbe, sus compañeros intentaron remover inmediatamente los bloques, pero fue en vano. Ante ese panorama, dieron aviso a los bomberos y al sistema de emergencias médicas, que al llegar confirmaron el deceso de Escurra.

La secuencia quedó registrada a través de una cámara de seguridad identificada como “pasillo costado”. Las imágenes, que permiten ver los momentos previos, así como también el momento del incidente y la desesperación posterior, forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación fiscal.

El director del Mercado 4 de Asunción se despegó del hecho

El director interino del Mercado 4, Alejandro Buzó, se despegó rápidamente del episodio al aclarar que el sitio donde ocurrió la tragedia no pertenece a los permisionarios del área comercial.

“Estaban haciendo una obra en un local privado dentro de la zona comercial del Mercado 4. No es un permisionario como se dijo. No sabemos qué trabajos estaban realizando. Estamos tratando de colaborar”, expresó en declaraciones a C9N.

Mercado 5 El obrero que murió (remera roja) trabajaba junto a sus compañeros cuando parte del techo se le vino en encima y lo mató.

En paralelo, remarcó que el accidente “escapa del dominio de la dirección del mercado” y que se trataba de un inmueble privado. “Aparentemente estaban haciendo un trabajo y accidentalmente se desprendió parte de la construcción”, agregó.

“No tenían la seguridad adecuada”, dijo el fiscal

El fiscal Hernán Galeano, asignado al caso por el Ministerio Público, encabezó el procedimiento en el lugar y confirmó que la víctima carecía de elementos de protección, al igual que sus compañeros.

“Encontramos a este joven de 29 años de la ciudad de Curuguaty. Fue asistido por el cuerpo de Bomberos, pero su fallecimiento fue instantáneo”, precisó.

En ese sentido, en declaraciones al mismo medio, aportó más precisiones: “Estaba taladrando, se le cayó el cielo raso y lo desplomó, ocurriendo su deceso”.

“Pudimos constatar que no tenían las condiciones adecuadas para estar trabajando. No tenían los elementos ni las herramientas de seguridad adecuadas”, insistió.

Galeano advirtió, además, que solicitará informes a la Municipalidad de Asunción para determinar si la obra contaba con los permisos correspondientes. “Es un local vacío y estaban trabajando para ampliar un depósito. No había ningún tipo de mercadería en el local”, manifestó.

El diagnóstico del médico forense Juan Carlos Casanova coincidió con el de Galeano. Dijo, en específico, que “la víctima sufrió un traumatismo de cráneo con aplastamiento y su deceso se produjo de manera instantánea”.