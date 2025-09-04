Conmoción en Brasil: un arquero atajó un penal decisivo y murió al instante

El arquero Antonio Edson dos Santos Sousa se desvaneció durante la definición por penales en los Juegos de la Semana de la Patria, en el estado de Pará, Brasil.

El arquero "Pixe" perdió la vida tras desplomarse durante la definición por penales en un torneo amateur.

Un trágico episodio sacudió un torneo amateur de futsal en el municipio de Augusto Corrêa, noreste del estado de Pará , Brasil . El arquero Antônio Edson dos Santos Sousa , de 31 años y conocido como Pixé, falleció de forma repentina segundos después de atajar un penal decisivo durante la definición por penales en los Juegos de la Semana de la Patria 2025.

El momento, que fue registrado y se hizo viral en redes sociales, lo muestra al hombre de 31 años de edad lanzándose a su izquierda y conteniendo el remate. Al incorporarse para celebrar con un compañero, se desplomó a pocos centímetros , provocando conmoción entre los jugadores y espectadores.

Pixé recibió las primeras maniobras de atención en el gimnasio Zezinho de Freitas, y luego fue trasladado de urgencia al hospital local Sao Miguel donde se registró su muerte. Hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron a su descenso no fueron confirmadas por las autoridades sanitarias.

"Penal":

Porque en Brasil un arquero atajó un penal decisivo para su equipo, lo festejó y murió.pic.twitter.com/WiXEy7w6Os — Tendencias (@TTendenciaX) September 4, 2025

La delegación de futsal despidió al arquero: "Deja un legado de inspiración"

La Federación Paraense de Futsal (FEFUSPA) lamentó profundamente el fallecimiento. En un comunicado, destacó que Pixé será recordado por su dedicación, espíritu de equipo y calidad humana -dentro y fuera de la cancha- al tiempo que envió condolencias a su familia y comunidad deportiva.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal", detallaron.

La conmoción provocada por el deceso de Edson llevó a las autoridades municipales de Augusto Correa a anunciar la suspensión de todos los partidos programados, según comunicó la organización del torneo.

Las autoridades aún no ofrecieron información precisa sobre si el arquero presentaba antecedentes médicos o algún diagnóstico previo. Se aguarda que el hospital emita un reporte oficial en los próximos días.

Quién era el arquero que murió después de atajar un penal en Brasil

Édson, de 31 años, conocido popularmente como "Pixe" era un deportista conocido en el entorno deportivo de la ciudad. Su muerte repentina causó gran conmoción entre familiares, amigos y residentes que acompañaban la partida.

Un caso similar ocurrió en Santa Catarina hace dos meses, donde Roberto Peterson, de 33 años, también murió tras ser alcanzado por una pelota durante un partido.